Прогноз погоды на 28 марта: в Украине похолодание с дождем и снегом
Погода в Украине в среду, 28 марта, будет прохладной. Мокрый снег вероятен в северных областях Украины, где-то на Западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавщины, Черкасской и северных районов Винницкой областей.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, кроме вышеупомянутых регионов, на остальной территории – периодический дождь. На Луганщине и Донетчине – существенные осадки вряд ли будут.
"Температура воздуха понизится до 0...+4 градусов. На юге и крайнем Западе будет +6...+11 градусов. В Днепре, Кропивницком и их районах в течение дня +4...+7 градусов", – отметила синоптик.
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По данным Украинского гидрометцентра, ночью и утром 28 марта на дорогах северо-восточной половины страны местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Ночью температура может опуститься до -5 градусов.
Прогноз погоды на среду, 28 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +8... +10
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +2...+4
Погода в Украине 28 марта