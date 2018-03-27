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Прогноз погоды на 28 марта: в Украине похолодание с дождем и снегом

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Прогноз погоды на 28 марта
Прогноз погоды на 28 марта

Погода в Украине в среду, 28 марта, будет прохладной. Мокрый снег вероятен в северных областях Украины, где-то на Западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавщины, Черкасской и северных районов Винницкой областей.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, кроме вышеупомянутых регионов, на остальной территории – периодический дождь. На Луганщине и Донетчине – существенные осадки вряд ли будут.

"Температура воздуха понизится до 0...+4 градусов. На юге и крайнем Западе будет +6...+11 градусов. В Днепре, Кропивницком и их районах в течение дня +4...+7 градусов", – отметила синоптик.

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По данным Украинского гидрометцентра, ночью и утром 28 марта на дорогах северо-восточной половины страны местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Ночью температура может опуститься до -5 градусов.

Прогноз погоды на среду, 28 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +8... +10

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4

Погода в Украине 28 марта

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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