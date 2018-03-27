Прогноз погоди на 28 березня: в Україні похолодання з дощами та снігом
Погода в Україні в середу, 28 березня, буде прохолодною. Мокрий сніг ймовірний у північних областях України, подекуди на Заході, у Харківській області, можливо, дотягне до Полтавщини, Черкащини та північних районів Вінницької області.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, окрім вищезазначених регіонів, на решті території – періодичний дощ. На Луганщині та Донеччині – істотні опади навряд чи будуть.
"Температура повітря знизиться до 0…+4 градусів. На Півдні та крайньому Заході буде +6…+11 градусів. У Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах протягом дня +4…+7 градусів", – зазначила синоптик.
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За даними Українського гідрометцентру, вночі та вранці 28 березня на дорогах північно-східної половини країни подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Вночі температура може опуститися до -5 градусів.
Прогноз погоди на середу, 28 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +2…+4
Погода в Україні 28 березня