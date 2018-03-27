Прогноз погоди на 28 березня: в Україні похолодання з дощами та снігом

Погода в Україні в середу, 28 березня, буде прохолодною. Мокрий сніг ймовірний у північних областях України, подекуди на Заході, у Харківській області, можливо, дотягне до Полтавщини, Черкащини та північних районів Вінницької області.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, окрім вищезазначених регіонів, на решті території – періодичний дощ. На Луганщині та Донеччині – істотні опади навряд чи будуть.

"Температура повітря знизиться до 0…+4 градусів. На Півдні та крайньому Заході буде +6…+11 градусів. У Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах протягом дня +4…+7 градусів", – зазначила синоптик.

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За даними Українського гідрометцентру, вночі та вранці 28 березня на дорогах північно-східної половини країни подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Вночі температура може опуститися до -5 градусів.

Прогноз погоди на середу, 28 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +2…+4

Погода в Україні 28 березня