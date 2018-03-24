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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Сильний град побив дорогі автівки в США: промовисті відео

2241 Читать новость на русском
Сильний град в США
Сильний град в США / Screenshot

У трьох штатах США – Флорида, Алабама і Джорджія – пройшов потужний шторм, який приніс із собою сильний град. Він пошкодив сотню дорогих автівок.

Такі відео опубліковані на відеохостингу YouTube.

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Щоправда, ролики опубліковані 18-19 березня.

На них видно, як великий град трощить автомобілі, повалює дахи. Найбільше постраждали автомобілі поблизу будинків та на парковках. Град був настільки сильним, що утворив заглиблення на кузовах та склі.

До слова, на окупованих територіях Донбасу випав сніг аномального кольору – жовтого та оранжевого відтінків. Сніг жовтого відтінку був зафіксований у Донецьку, Луганську, Костянтинівці, Дружківці та інших населених пунктах.

Теги: Новини США Погода Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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