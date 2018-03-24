Сильный град побил дорогие автомобили в США: красноречивые видео

В трех штатах США – Флорида, Алабама и Джорджия – прошел мощный шторм, который принес с собой сильный град. Он повредил сотни дорогих автомобилей.

Такие видео опубликованы на видеохостинге YouTube.

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Правда, ролики опубликованы 18-19 марта.

На них видно, как град крушит автомобили, сминает крыши. Больше всего пострадали автомобили возле домов и на парковках. Град был настолько сильным, что образовал углубления на кузовах и стекле.

К слову, на оккупированных территориях Донбасса выпал снег аномального цвета – желтого и оранжевого оттенков. Снег желтого оттенка был зафиксирован в Донецке, Луганске, Константиновке, Дружковке и других населенных пунктах.