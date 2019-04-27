Прогноз погоды на 28 апреля: кратковременные дожди на Западе, но в целом в стране – тепло
Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет теплой, сухой, а дожди лишь в западных областях. Также там будет на несколько градусов прохладнее, чем в других регионах. Средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22 градуса.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и немного на Востоке (Харьковская и Луганская области) – кратковременные дожди, местами грозы. На остальной же территории Украины будет преобладать сухая погода.
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Температура воздуха удержится высокой +20...+22 градуса, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до +13...+18 градусов.
В Киеве 28 апреля в течение дня +21...+23 градуса. Но и возможен дождь. "Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", – советует Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 28 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +17...+19
Ровно – +19...+21
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +19...+21
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +21...+23
Суммы – +21...+23
Полтава – +18...+20
Днепр – +21...+23
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +21...+23
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля от Укргидрометцентра