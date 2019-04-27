Прогноз погоды на 28 апреля: кратковременные дожди на Западе, но в целом в стране – тепло

Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет теплой, сухой, а дожди лишь в западных областях. Также там будет на несколько градусов прохладнее, чем в других регионах. Средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22 градуса.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и немного на Востоке (Харьковская и Луганская области) – кратковременные дожди, местами грозы. На остальной же территории Украины будет преобладать сухая погода.

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Температура воздуха удержится высокой +20...+22 градуса, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до +13...+18 градусов.

В Киеве 28 апреля в течение дня +21...+23 градуса. Но и возможен дождь. "Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", – советует Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +17...+19

Ровно – +19...+21

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +19...+21

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Суммы – +21...+23

Полтава – +18...+20

Днепр – +21...+23

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +21...+23



Прогноз погоды в Украине на 28 апреля от Укргидрометцентра