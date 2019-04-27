16:06
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Прогноз погоды на 28 апреля: кратковременные дожди на Западе, но в целом в стране – тепло

      15 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 28 апреля 2019 Украина - что обещает синоптик
      Прогноз погоды на 28 апреля / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет теплой, сухой, а дожди лишь в западных областях. Также там будет на несколько градусов прохладнее, чем в других регионах. Средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22 градуса.

      Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и немного на Востоке (Харьковская и Луганская области) – кратковременные дожди, местами грозы. На остальной же территории Украины будет преобладать сухая погода.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

      Температура воздуха удержится высокой +20...+22 градуса, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до +13...+18 градусов.

      В Киеве 28 апреля в течение дня +21...+23 градуса. Но и возможен дождь. "Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", – советует Диденко.

      Прогноз погоды на воскресенье, 28 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +16...+18

      Черновцы – +17...+19

      Хмельницкий – +21...+23

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +21...+23

      Винница – +21...+23

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +21...+23

      Херсон – +21...+23

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +21...+23

      Черкассы – +21...+23

      Чернигов – +21...+23

      Суммы – +21...+23

      Полтава – +18...+20

      Днепр – +21...+23

      Запорожье – +21...+23

      Донецк – +20...+22

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +19...+21

      Киев – +21...+23

      Погода
      Прогноз погоды в Украине на 28 апреля от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
      сегодня
      15059
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      сегодня , 16:01 Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      Світові Медіа 155
      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      сегодня , 13:31 Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      Дмитро Снєгирьов 464
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сегодня , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 18001
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сегодня , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2675
      План Путина для Украины
      сегодня , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 2411
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Расстрел Небесной Сотни: самый трагический день в истории независимой Украины в фото
       20 февраля , 11:15
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19
       6 августа 2018 , 15:07
      Водитель-нарушитель обвиняет копов в избиении
       1 февраля , 15:36
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук