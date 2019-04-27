Прогноз погоди на 28 квітня: короткочасні дощі на Заході, але загалом у країні – тепло
Погода в Україні у неділю, 28 квітня, буде теплою, сухою, а дощитиме лише у західних областях. Також там буде на кілька градусів прохолодніше, ніж у решті регіонів. Середня температура повітря удень коливатиметься в межах +20...+22 градуси.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, на Великдень на Заході України та трохи на Сході (Харківщина, Луганщина) – короткочасні дощі, місцями грози. На решті ж території України переважатиме суха погода.
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Температура повітря втримається високою +20...+22 градуси, лише у неділю у західній частині України похолодає до +13...+18 градусів.
У Києві 28 квітня впродовж дня +21...+23 градуси. Але й можливий дощ. "Тому, окрім великодніх кошиків, прихопіть із собою парасолю", – радить Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 28 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +17…+19
Рівне – +19…+21
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +18…+20
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +21…+23
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня від Укргідрометцентру