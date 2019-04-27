Прогноз погоди на 28 квітня: короткочасні дощі на Заході, але загалом у країні – тепло

Погода в Україні у неділю, 28 квітня, буде теплою, сухою, а дощитиме лише у західних областях. Також там буде на кілька градусів прохолодніше, ніж у решті регіонів. Середня температура повітря удень коливатиметься в межах +20...+22 градуси.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, на Великдень на Заході України та трохи на Сході (Харківщина, Луганщина) – короткочасні дощі, місцями грози. На решті ж території України переважатиме суха погода.

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Температура повітря втримається високою +20...+22 градуси, лише у неділю у західній частині України похолодає до +13...+18 градусів.

У Києві 28 квітня впродовж дня +21...+23 градуси. Але й можливий дощ. "Тому, окрім великодніх кошиків, прихопіть із собою парасолю", – радить Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 28 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +17…+19

Рівне – +19…+21

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +18…+20

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +21…+23



Прогноз погоди в Україні на 28 квітня від Укргідрометцентру