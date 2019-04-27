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      Прогноз погоди на 28 квітня: короткочасні дощі на Заході, але загалом у країні – тепло

      61 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 28 квітня 2019 Україна - що обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 28 квітня / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода в Україні у неділю, 28 квітня, буде теплою, сухою, а дощитиме лише у західних областях. Також там буде на кілька градусів прохолодніше, ніж у решті регіонів. Середня температура повітря удень коливатиметься в межах +20...+22 градуси.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, на Великдень на Заході України та трохи на Сході (Харківщина, Луганщина) – короткочасні дощі, місцями грози. На решті ж території України переважатиме суха погода.

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Температура повітря втримається високою +20...+22 градуси, лише у неділю у західній частині України похолодає до +13...+18 градусів.

      У Києві 28 квітня впродовж дня +21...+23 градуси. Але й можливий дощ. "Тому, окрім великодніх кошиків, прихопіть із собою парасолю", – радить Діденко.

      Прогноз погоди на неділю, 28 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +18…+20

      Дніпро – +21…+23

      Запоріжжя – +21…+23

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +19…+21

      Київ – +21…+23

      Погода
      Прогноз погоди в Україні на 28 квітня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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