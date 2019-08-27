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      Прогноз погоды на 28 августа: жара начинает спадать, но будет солнечно

      34 Читати новину українською
      Погода 28 августа 2019 в Украине: жара спадает, но будет солнце
      Погода в Украине 28 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в среду, 28 августа, будет солнечной, но безумная жара понемногу начнет спадать. В южных областях возле моря и на Западе еще задержится высокая температура до +32 градусов.

      Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сухая погода в Украине обусловлена влиянием антициклона.

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      В общем в среду температура воздуха будет высокой. Теплее всего будет на Западе и Юге – там столбики термометров поднимутся до +28...+32 градусов.

      В северных и восточных регионах будет немного прохладнее и комфортнее – до +24...+29 градусов.

      В Киеве 28 августа тоже будет солнечно, без дождей, а температура воздуха прогреется до +27 градусов.

      По словам синоптика, сухая, жаркая и малооблачная погода задержится до конца этой недели, и даже в начале сентября. Только в западных областях вероятны кратковременные летние дожди, но сильные грозы не предусматриваются.

      Прогноз погоды на среду, 28 июля, в городах Украины:

      Ужгород – +30...+32

      Львов – +27...+29

      Ивано-Франковск – +28...+30

      Тернополь – +28...+30

      Черновцы – +29...+31

      Хмельницкий – +28...+30

      Луцк – +27...+29

      Ровно – +27...+29

      Житомир – +26...+28

      Винница – +27...+29

      Одесса – +27...+29

      Николаев – +28...+30

      Херсон – +29...+31

      Симферополь – +28...+30

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +26...+28

      Чернигов – +24...+26

      Сумы – +24...+26

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +27...+29

      Запорожье – +29...+31

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +24...+26

      Харьков – +25...+27

      Киев – +25...+27


      Прогноз погоды на 28 августа от Укргидрометцентра

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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