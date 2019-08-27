Прогноз погоды на 28 августа: жара начинает спадать, но будет солнечно
Погода в Украине в среду, 28 августа, будет солнечной, но безумная жара понемногу начнет спадать. В южных областях возле моря и на Западе еще задержится высокая температура до +32 градусов.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сухая погода в Украине обусловлена влиянием антициклона.
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В общем в среду температура воздуха будет высокой. Теплее всего будет на Западе и Юге – там столбики термометров поднимутся до +28...+32 градусов.
В северных и восточных регионах будет немного прохладнее и комфортнее – до +24...+29 градусов.
В Киеве 28 августа тоже будет солнечно, без дождей, а температура воздуха прогреется до +27 градусов.
По словам синоптика, сухая, жаркая и малооблачная погода задержится до конца этой недели, и даже в начале сентября. Только в западных областях вероятны кратковременные летние дожди, но сильные грозы не предусматриваются.
Прогноз погоды на среду, 28 июля, в городах Украины:
Ужгород – +30...+32
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +25...+27
Луганск – +24...+26
Харьков – +25...+27
Киев – +25...+27
Прогноз погоды на 28 августа от Укргидрометцентра