Прогноз погоды на 28 августа: жара начинает спадать, но будет солнечно

Погода в Украине в среду, 28 августа, будет солнечной, но безумная жара понемногу начнет спадать. В южных областях возле моря и на Западе еще задержится высокая температура до +32 градусов.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сухая погода в Украине обусловлена влиянием антициклона.

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В общем в среду температура воздуха будет высокой. Теплее всего будет на Западе и Юге – там столбики термометров поднимутся до +28...+32 градусов.

В северных и восточных регионах будет немного прохладнее и комфортнее – до +24...+29 градусов.

В Киеве 28 августа тоже будет солнечно, без дождей, а температура воздуха прогреется до +27 градусов.

По словам синоптика, сухая, жаркая и малооблачная погода задержится до конца этой недели, и даже в начале сентября. Только в западных областях вероятны кратковременные летние дожди, но сильные грозы не предусматриваются.

Прогноз погоды на среду, 28 июля, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +25...+27

Луганск – +24...+26

Харьков – +25...+27

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на 28 августа от Укргидрометцентра