Прогноз погоди на 28 серпня: спека починає спадати, але буде сонячно

Погода в Україні у середу, 28 серпня, буде сонячною, але шалена спека помалу почне спадати. У південних областях біля моря та на Заході ще затримається висока температура до +32 градусів.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що суха погода в Україні зумовлена впливом антициклону.

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Загалом у середу температура повітря буде високою. Найтепліше буде на Заході та Півдні – там стовпчики термометрів піднімуться до +28+32 градусів.

У північних та східних регіонах буде трішки прохолодніше та комфортніше – до +24+29 градусів.

У Києві 28 серпня також буде сонячно, без дощів, а температура повітря прогріється до +27 градусів.

За словами синоптика, суха, спекотна і малохмарна погода затримається до кінця цього тижня та навіть на початку вересня. Лише у західних областях ймовірні короткочасні літні дощі, але сильні грози не передбачаються.

Прогноз погоди на середу, 28 липня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +28…+30

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +24…+26

Харків – +25…+27

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на 28 серпня від Укргідрометцентру