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      Прогноз погоди на 28 серпня: спека починає спадати, але буде сонячно

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      Погода 28 серпня 2019 в Україні: спека спадає, але буде сонце
      Погоди в Україні 28 серпня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у середу, 28 серпня, буде сонячною, але шалена спека помалу почне спадати. У південних областях біля моря та на Заході ще затримається висока температура до +32 градусів.

      Синоптик Наталка Діденко розповіла, що суха погода в Україні зумовлена впливом антициклону.

      Читайте також: В Арктиці зафіксували температурний максимум

      Загалом у середу температура повітря буде високою. Найтепліше буде на Заході та Півдні – там стовпчики термометрів піднімуться до +28+32 градусів.

      У північних та східних регіонах буде трішки прохолодніше та комфортніше – до +24+29 градусів.

      У Києві 28 серпня також буде сонячно, без дощів, а температура повітря прогріється до +27 градусів.

      За словами синоптика, суха, спекотна і малохмарна погода затримається до кінця цього тижня та навіть на початку вересня. Лише у західних областях ймовірні короткочасні літні дощі, але сильні грози не передбачаються.

      Прогноз погоди на середу, 28 липня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +27…+29

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +28…+30

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +27…+29

      Рівне – +27…+29

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +24…+26

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +25…+27

      Київ – +25…+27


      Прогноз погоди на 28 серпня від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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