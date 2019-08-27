Прогноз погоди на 28 серпня: спека починає спадати, але буде сонячно
Погода в Україні у середу, 28 серпня, буде сонячною, але шалена спека помалу почне спадати. У південних областях біля моря та на Заході ще затримається висока температура до +32 градусів.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що суха погода в Україні зумовлена впливом антициклону.
Читайте також: В Арктиці зафіксували температурний максимум
Загалом у середу температура повітря буде високою. Найтепліше буде на Заході та Півдні – там стовпчики термометрів піднімуться до +28+32 градусів.
У північних та східних регіонах буде трішки прохолодніше та комфортніше – до +24+29 градусів.
У Києві 28 серпня також буде сонячно, без дощів, а температура повітря прогріється до +27 градусів.
За словами синоптика, суха, спекотна і малохмарна погода затримається до кінця цього тижня та навіть на початку вересня. Лише у західних областях ймовірні короткочасні літні дощі, але сильні грози не передбачаються.
Прогноз погоди на середу, 28 липня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +24…+26
Харків – +25…+27
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на 28 серпня від Укргідрометцентру