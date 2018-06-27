Прогноз погоды на 28 июня: в День Конституции дожди с грозами пронесутся по всей Украине

Погода в Украине в четверг, 28 июня, по всей территории страны будет с дождями, ливнями и шквальным ветром. На День Конституции в Киеве осадков не ожидают разве что днем.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди и грозы с вероятностью сильных ливней, града и шквалов в День Конституции ожидаются практически во всех регионах Украины. Обойдет разве что Днепр и несколько районов области.



На остальной территории или без существенных осадков или местами небольшой дождь. Температура +25 +30, на Западе +22 +27 градусов, на Востоке и Юге +29 +34 градусов, местами жара может удерживаться на уровне +35 +37 градусов.



По прогнозам синоптиков, днем ​​28 июня в Киеве дожди несколько стихнут, однако вечером и в ночь на пятницу стоит снова готовиться к осадкам.



Прогноз погоды на четверг, 28 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24…+26

Львов – +23…+25

Ивано-Франковск – +21…+23

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +23…+25

Ровно – +23…+25

Житомир – +27…+29

Винница – +26…+28

Одесса – +27…+29

Николаев – +32…+34

Херсон – +32…+34

Симферополь – +29…+31

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +28…+30

Чернигов – +27…+29

Сумы – +28…+30

Полтава – +28…+30

Днепр – +31…+33

Запорожье – +33…+35

Донецк – +31…+33

Луганск – +33…+35

Харьков – +31…+33

Киев – +27…+29



Прогноз погоды в Украине на четверг, 28 июня