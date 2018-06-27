Прогноз погоды на 28 июня: в День Конституции дожди с грозами пронесутся по всей Украине
Погода в Украине в четверг, 28 июня, по всей территории страны будет с дождями, ливнями и шквальным ветром. На День Конституции в Киеве осадков не ожидают разве что днем.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, дожди и грозы с вероятностью сильных ливней, града и шквалов в День Конституции ожидаются практически во всех регионах Украины. Обойдет разве что Днепр и несколько районов области.
На остальной территории или без существенных осадков или местами небольшой дождь. Температура +25 +30, на Западе +22 +27 градусов, на Востоке и Юге +29 +34 градусов, местами жара может удерживаться на уровне +35 +37 градусов.
По прогнозам синоптиков, днем 28 июня в Киеве дожди несколько стихнут, однако вечером и в ночь на пятницу стоит снова готовиться к осадкам.
Прогноз погоды на четверг, 28 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24…+26
Львов – +23…+25
Ивано-Франковск – +21…+23
Тернополь – +23…+25
Черновцы – +22…+24
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +23…+25
Ровно – +23…+25
Житомир – +27…+29
Винница – +26…+28
Одесса – +27…+29
Николаев – +32…+34
Херсон – +32…+34
Симферополь – +29…+31
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +28…+30
Чернигов – +27…+29
Сумы – +28…+30
Полтава – +28…+30
Днепр – +31…+33
Запорожье – +33…+35
Донецк – +31…+33
Луганск – +33…+35
Харьков – +31…+33
Киев – +27…+29
Прогноз погоды в Украине на четверг, 28 июня