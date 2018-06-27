Прогноз погоди на 28 червня: у День Конституції дощі з грозами пронесуться всією Україною
Погода в Україні у четвер, 28 червня, по всій території країни буде з дощами, зливами та шквальними вітрами. На День Конституції у Києві опадів не очікують хіба що вдень.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, дощі та грози з ймовірністю сильних злив, граду та шквалів у День Конституції очікуються практично у всіх регіонах України. Омине хіба що Дніпро та кілька районів області.
На решті території або без істотних опадів або місцями невеликий дощ. Температура +25+30, на Заході +22+27 градусів, на Сході та Півдні +29+34 градусів, подекуди спека може утримуватись на рівні +35+37 градусів.
За прогнозами синоптиків, вдень 28 червня у Києві дощі дещо стихнуть, проте ввечері та в ніч на п'ятницю варто знову готуватись до суттєвих опадів.
Прогноз погоди на четвер, 28 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +27…+29
Вінниця – +26…+28
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +27…+29
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +33…+35
Харків – +31…+33
Київ – +27…+29
Прогноз погоди в Україні на четвер, 28 червня