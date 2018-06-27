Прогноз погоди на 28 червня: у День Конституції дощі з грозами пронесуться всією Україною

Погода в Україні у четвер, 28 червня, по всій території країни буде з дощами, зливами та шквальними вітрами. На День Конституції у Києві опадів не очікують хіба що вдень.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, дощі та грози з ймовірністю сильних злив, граду та шквалів у День Конституції очікуються практично у всіх регіонах України. Омине хіба що Дніпро та кілька районів області.

На решті території або без істотних опадів або місцями невеликий дощ. Температура +25+30, на Заході +22+27 градусів, на Сході та Півдні +29+34 градусів, подекуди спека може утримуватись на рівні +35+37 градусів.

За прогнозами синоптиків, вдень 28 червня у Києві дощі дещо стихнуть, проте ввечері та в ніч на п'ятницю варто знову готуватись до суттєвих опадів.

Прогноз погоди на четвер, 28 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +27…+29

Вінниця – +26…+28

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +27…+29

Суми – +28…+30

Полтава – +28…+30

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +33…+35

Харків – +31…+33

Київ – +27…+29



Прогноз погоди в Україні на четвер, 28 червня