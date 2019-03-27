Прогноз погоды на 28 марта: теплая весна не спешит возвращаться

Погода в Украине в четверг, 28 марта, будет капризной. Ночью столбики термометра опустятся до минусовых отметок, днем солнце тоже не очень будет напоминать, что апрель – на носу.

Холодный воздух будет доминировать – ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем ​​максимально только +4 +9 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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На Западе будет немного теплее – термометры там покажут +6+11 градусов. Однако мокрый снег отодвинется на Юг Украины.

Именно в южной части в четверг вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Лишь Одесская область удержится от влажной погоды,

– пишет она.

Жителям Запада следует ожидать небольших дождей, но в большинстве областей Украины будет сухо.

В Киеве в четверг, 28 марта, без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​благодаря солнечным просветлениям потеплеет до +5+8 градусов.

Такая капризная весна не задержится надолго – уже в пятницу, 29 марта, станет теплее. На выходных столбик термометра будет радовать украинцев – поднимется до +12+18 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 28 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +6...+8

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометцентра