Прогноз погоды на 28 марта: теплая весна не спешит возвращаться
Погода в Украине в четверг, 28 марта, будет капризной. Ночью столбики термометра опустятся до минусовых отметок, днем солнце тоже не очень будет напоминать, что апрель – на носу.
Холодный воздух будет доминировать – ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем максимально только +4 +9 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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На Западе будет немного теплее – термометры там покажут +6+11 градусов. Однако мокрый снег отодвинется на Юг Украины.
Именно в южной части в четверг вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Лишь Одесская область удержится от влажной погоды,
– пишет она.
Жителям Запада следует ожидать небольших дождей, но в большинстве областей Украины будет сухо.
В Киеве в четверг, 28 марта, без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем благодаря солнечным просветлениям потеплеет до +5+8 градусов.
Такая капризная весна не задержится надолго – уже в пятницу, 29 марта, станет теплее. На выходных столбик термометра будет радовать украинцев – поднимется до +12+18 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 28 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +7...+9
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +6...+8
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +6...+8
Харьков – +6...+8
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометцентра