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      Прогноз погоды на 28 марта: теплая весна не спешит возвращаться

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      Погода 28 марта 2019 Украина - синоптик передает похолодание
      Прогноз погоды на 28 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 28 марта, будет капризной. Ночью столбики термометра опустятся до минусовых отметок, днем солнце тоже не очень будет напоминать, что апрель – на носу.

      Холодный воздух будет доминировать – ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем ​​максимально только +4 +9 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      На Западе будет немного теплее – термометры там покажут +6+11 градусов. Однако мокрый снег отодвинется на Юг Украины.

      Именно в южной части в четверг вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Лишь Одесская область удержится от влажной погоды,
      – пишет она.

      Жителям Запада следует ожидать небольших дождей, но в большинстве областей Украины будет сухо.

      В Киеве в четверг, 28 марта, без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​благодаря солнечным просветлениям потеплеет до +5+8 градусов.

      Такая капризная весна не задержится надолго – уже в пятницу, 29 марта, станет теплее. На выходных столбик термометра будет радовать украинцев – поднимется до +12+18 градусов тепла.

      Прогноз погоды на четверг, 28 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +6...+8

      Житомир – +6...+8

      Винница – +4...+6

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – +6...+8

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +6...+8

      Харьков – +6...+8

      Киев – +5...+7


      Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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