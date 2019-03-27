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      Прогноз погоди на 28 березня: тепла весна не поспішає повертатись

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      Погода 28 березня 2019 Україна - синоптик передає похолодання
      Прогноз погоди на 28 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 28 березня, буде капризною. Вночі стовпчики термометра опустяться до мінусових позначок, вдень сонце теж не дуже нагадуватиме, що квітень – на носі.

      Холодне повітря домінуватиме – найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально лише +4+9 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      На Заході буде трішки тепліше – термометри там показуватимуть +6+11 градусів. Однак мокрий сніг відсунеться на Південь України.

      Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу. Лише Одещина втримається від вологої погоди,
      – пише вона.

      Жителям Заходу слід очікувати невеликих дощів, але в більшості областей України буде сухо.

      У Києві в четвер, 28 березня, без опадів та холодно. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень завдяки сонячним проясненням потепліє до +5+8 градусів.

      Така вередлива весна не затримається надовго – вже у п`ятницю, 29 березня, стане тепліше. На вихідних стовпчик термометра тішитиме українців – підніметься до +12+18 градусів тепла.

      Прогноз погоди на четвер, 28 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +6…+8

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +6…+8

      Київ – +5…+7

      Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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