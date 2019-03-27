Прогноз погоди на 28 березня: тепла весна не поспішає повертатись

Погода в Україні у четвер, 28 березня, буде капризною. Вночі стовпчики термометра опустяться до мінусових позначок, вдень сонце теж не дуже нагадуватиме, що квітень – на носі.

Холодне повітря домінуватиме – найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально лише +4+9 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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На Заході буде трішки тепліше – термометри там показуватимуть +6+11 градусів. Однак мокрий сніг відсунеться на Південь України.

Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу. Лише Одещина втримається від вологої погоди,

– пише вона.

Жителям Заходу слід очікувати невеликих дощів, але в більшості областей України буде сухо.

У Києві в четвер, 28 березня, без опадів та холодно. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень завдяки сонячним проясненням потепліє до +5+8 градусів.

Така вередлива весна не затримається надовго – вже у п`ятницю, 29 березня, стане тепліше. На вихідних стовпчик термометра тішитиме українців – підніметься до +12+18 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 28 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +6…+8

Вінниця – +4…+6

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +5…+7

Суми – +6…+8

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру