Прогноз погоди на 28 березня: тепла весна не поспішає повертатись
Погода в Україні у четвер, 28 березня, буде капризною. Вночі стовпчики термометра опустяться до мінусових позначок, вдень сонце теж не дуже нагадуватиме, що квітень – на носі.
Холодне повітря домінуватиме – найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально лише +4+9 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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На Заході буде трішки тепліше – термометри там показуватимуть +6+11 градусів. Однак мокрий сніг відсунеться на Південь України.
Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу. Лише Одещина втримається від вологої погоди,
– пише вона.
Жителям Заходу слід очікувати невеликих дощів, але в більшості областей України буде сухо.
У Києві в четвер, 28 березня, без опадів та холодно. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень завдяки сонячним проясненням потепліє до +5+8 градусів.
Така вередлива весна не затримається надовго – вже у п`ятницю, 29 березня, стане тепліше. На вихідних стовпчик термометра тішитиме українців – підніметься до +12+18 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 28 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +6…+8
Вінниця – +4…+6
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +6…+8
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – +5…+7
Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру