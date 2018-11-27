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      Прогноз погоды на 28 ноября: морозы усилятся, снег – только на юге и востоке

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      Прогноз погоды на 28 ноября
      Прогноз погоды на 28 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 28 ноября, будет морозная, осадки в виде снега и мокрого снега с дождем обещают только в южных и восточных регионах.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      28 ноября атмосферные фронты попустит. Они постепенно, под давлением антициклона, уйдут с территории Украины. Осадки – дождь и мокрый снег еще и с порывистым ветром – задержатся только на юге и юго-востоке,
      – отметила специалист.

      Кроме этого, Диденко отмечает, что от 28 ноября в Украине усилятся морозы.

      "Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и более сильные", – уточнила синоптик.

      Добавим, что на дорогах большинства областей страны ожидается гололедица. Ветер – северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в южной и восточной части порывы до 15 – 20 метров в секунду.

      Так, холоднее всего 28 ноября будет в западных регионах, а также – на Киевщине. Там столбики термометров остановятся на отметках в -3...-5 градусов. Теплее всего в Крыму – +3...+5 градусов.

      В Киеве 28 ноября будет без осадков и прохладно. Температура воздуха в столице до -3...-5 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 28 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – -2...-4

      Ивано-Франковск – -3...-5

      Тернополь – -2...-4

      Черновцы – -3...-5

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -2...-4

      Ровно – -2...-4

      Житомир – -2...-4

      Винница – -2...-4

      Одесса – -1...-3

      Николаев – -1...-3

      Херсон – -1...-3

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -3...-5

      Днепр – -2...-4

      Запорожье – -1...-3

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -2...-4

      Киев – -3...-5

      погода листопад мороз сніг погода в Україні

      Погода в Украине на 28 ноября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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