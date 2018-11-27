Прогноз погоды на 28 ноября: морозы усилятся, снег – только на юге и востоке
Погода в Украине в среду, 28 ноября, будет морозная, осадки в виде снега и мокрого снега с дождем обещают только в южных и восточных регионах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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28 ноября атмосферные фронты попустит. Они постепенно, под давлением антициклона, уйдут с территории Украины. Осадки – дождь и мокрый снег еще и с порывистым ветром – задержатся только на юге и юго-востоке,
– отметила специалист.
Кроме этого, Диденко отмечает, что от 28 ноября в Украине усилятся морозы.
"Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и более сильные", – уточнила синоптик.
Добавим, что на дорогах большинства областей страны ожидается гололедица. Ветер – северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в южной и восточной части порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Так, холоднее всего 28 ноября будет в западных регионах, а также – на Киевщине. Там столбики термометров остановятся на отметках в -3...-5 градусов. Теплее всего в Крыму – +3...+5 градусов.
В Киеве 28 ноября будет без осадков и прохладно. Температура воздуха в столице до -3...-5 градусов.
Прогноз погоды на среду, 28 ноября, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -2...-4
Ровно – -2...-4
Житомир – -2...-4
Винница – -2...-4
Одесса – -1...-3
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -2...-4
Сумы – -3...-5
Полтава – -3...-5
Днепр – -2...-4
Запорожье – -1...-3
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -2...-4
Киев – -3...-5
Погода в Украине на 28 ноября от Укргидрометцентра