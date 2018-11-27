Погода в Украине в среду, 28 ноября, будет морозная, осадки в виде снега и мокрого снега с дождем обещают только в южных и восточных регионах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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28 ноября атмосферные фронты попустит. Они постепенно, под давлением антициклона, уйдут с территории Украины. Осадки – дождь и мокрый снег еще и с порывистым ветром – задержатся только на юге и юго-востоке,

– отметила специалист.

Кроме этого, Диденко отмечает, что от 28 ноября в Украине усилятся морозы.

"Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и более сильные", – уточнила синоптик.

Добавим, что на дорогах большинства областей страны ожидается гололедица. Ветер – северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в южной и восточной части порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Так, холоднее всего 28 ноября будет в западных регионах, а также – на Киевщине. Там столбики термометров остановятся на отметках в -3...-5 градусов. Теплее всего в Крыму – +3...+5 градусов.

В Киеве 28 ноября будет без осадков и прохладно. Температура воздуха в столице до -3...-5 градусов.

Прогноз погоды на среду, 28 ноября, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -2...-4

Ровно – -2...-4

Житомир – -2...-4

Винница – -2...-4

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -2...-4

Сумы – -3...-5

Полтава – -3...-5

Днепр – -2...-4

Запорожье – -1...-3

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -2...-4

Киев – -3...-5

Погода в Украине на 28 ноября от Укргидрометцентра