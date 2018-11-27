Прогноз погоди на 28 листопада: морози посиляться, сніг – лише на півдні та сході
Погода в Україні у середу, 28 листопада, буде морозною, опади у вигляді снігу та мокрого снігу із дощем обіцяють лише у південних та східних регіонах.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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28 листопада атмосферні фронти попустить. Вони поступово, під тиском антициклону, підуть з території України. Опади – дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром – затримаються лише на півдні та південному сході,
– зазначила фахівець.
Окрім цього, Діденко наголошує, що від 28 листопада в Україні посиляться морози.
"Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші", – уточнила синоптик.
Додамо, що на дорогах більшості областей країни очікується ожеледиця. Вітер – північно-східний, 7–12 метрів за секунду, у південній та східній частині пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Так, найхолодніше 28 листопада буде у західних регіонах, а також – на Київщині. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у -3...-5 градусів. Найтепліше буде у Криму – +3...+5 градусів.
У Києві 28 листопада буде без опадів та прохолодно. Температура повітря у столиці до -3...-5 градусів.
Прогноз погоди на середу, 28 листопада, у містах України:
Ужгород – 0 …+2
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -2…-4
Рівне – -2…-4
Житомир – -2…-4
Вінниця – -2…-4
Одеса – -1…-3
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -2…-4
Суми – -3…-5
Полтава – -3…-5
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -2…-4
Київ – -3...-5
Погода в Україні на 28 листопада від Укргідрометцентру