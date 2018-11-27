Погода в Україні у середу, 28 листопада, буде морозною, опади у вигляді снігу та мокрого снігу із дощем обіцяють лише у південних та східних регіонах.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Частину України накриють сильні снігопади: синоптики назвали області

28 листопада атмосферні фронти попустить. Вони поступово, під тиском антициклону, підуть з території України. Опади – дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром – затримаються лише на півдні та південному сході,

– зазначила фахівець.

Окрім цього, Діденко наголошує, що від 28 листопада в Україні посиляться морози.

"Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші", – уточнила синоптик.

Додамо, що на дорогах більшості областей країни очікується ожеледиця. Вітер – північно-східний, 7–12 метрів за секунду, у південній та східній частині пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Так, найхолодніше 28 листопада буде у західних регіонах, а також – на Київщині. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у -3...-5 градусів. Найтепліше буде у Криму – +3...+5 градусів.

У Києві 28 листопада буде без опадів та прохолодно. Температура повітря у столиці до -3...-5 градусів.

Прогноз погоди на середу, 28 листопада, у містах України:

Ужгород – 0 …+2

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -3…-5

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -2…-4

Рівне – -2…-4

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – -1…-3

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -2…-4

Суми – -3…-5

Полтава – -3…-5

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -2…-4

Київ – -3...-5



Погода в Україні на 28 листопада від Укргідрометцентру