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      Прогноз погоди на 28 листопада: морози посиляться, сніг – лише на півдні та сході

      466 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 28 листопада
      Прогноз погоди на 28 листопада / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 28 листопада, буде морозною, опади у вигляді снігу та мокрого снігу із дощем обіцяють лише у південних та східних регіонах.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      28 листопада атмосферні фронти попустить. Вони поступово, під тиском антициклону, підуть з території України. Опади – дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром – затримаються лише на півдні та південному сході,
      – зазначила фахівець.

      Окрім цього, Діденко наголошує, що від 28 листопада в Україні посиляться морози.

      "Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші", – уточнила синоптик.

      Додамо, що на дорогах більшості областей країни очікується ожеледиця. Вітер – північно-східний, 7–12 метрів за секунду, у південній та східній частині пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

      Так, найхолодніше 28 листопада буде у західних регіонах, а також – на Київщині. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у -3...-5 градусів. Найтепліше буде у Криму – +3...+5 градусів.

      У Києві 28 листопада буде без опадів та прохолодно. Температура повітря у столиці до -3...-5 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 28 листопада, у містах України:

      Ужгород – 0 …+2

      Львів – -2…-4

      Івано-Франківськ – -3…-5

      Тернопіль – -2…-4

      Чернівці – -3…-5

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -2…-4

      Рівне – -2…-4

      Житомир – -2…-4

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – -1…-3

      Миколаїв – -1…-3

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -3…-5

      Полтава – -3…-5

      Дніпро – -2…-4

      Запоріжжя – -1…-3

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -2…-4

      Київ – -3...-5

      погода листопад мороз сніг погода в Україні
      Погода в Україні на 28 листопада від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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