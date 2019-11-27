Прогноз погоды на 28 ноября: дожди с Востока переместятся в Западную Украину

Погода в Украине в четверг, 28 ноября, будет со средней температурой воздуха +3+7 градусов. А на Западе и Юге ожидается +6+12 градусов.

Осадки в восточных областях уменьшатся, останутся какие-то совсем хилые очаги. А вот небольшие дожди подтянутся в западные области Украины. На остальной территории Украины будет без существенных осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Смотрите фото и видео интересного природного явления в Азовском море

Что касается ветра, то он будет южным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в четверг в Киеве будет без существенных осадков с дневной температурой воздуха +2+4 градуса.

А похолодание вернется в Украину с 1-2 декабря.

Прогноз погоды на четверг, 28 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +7...+9

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +10...+12

Николаев – +8...+10

Херсон – +6...+8

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра