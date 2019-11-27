Прогноз погоды на 28 ноября: дожди с Востока переместятся в Западную Украину
Погода в Украине в четверг, 28 ноября, будет со средней температурой воздуха +3+7 градусов. А на Западе и Юге ожидается +6+12 градусов.
Осадки в восточных областях уменьшатся, останутся какие-то совсем хилые очаги. А вот небольшие дожди подтянутся в западные области Украины. На остальной территории Украины будет без существенных осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Что касается ветра, то он будет южным со скоростью 5-10 метров в секунду.
Погода в четверг в Киеве будет без существенных осадков с дневной температурой воздуха +2+4 градуса.
А похолодание вернется в Украину с 1-2 декабря.
Прогноз погоды на четверг, 28 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +7...+9
Ровно – +4...+6
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +10...+12
Николаев – +8...+10
Херсон – +6...+8
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3