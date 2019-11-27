16:33
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Прогноз погоды на 28 ноября: дожди с Востока переместятся в Западную Украину

      4 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 28 ноября / f4d.club

      Погода в Украине в четверг, 28 ноября, будет со средней температурой воздуха +3+7 градусов. А на Западе и Юге ожидается +6+12 градусов.

      Осадки в восточных областях уменьшатся, останутся какие-то совсем хилые очаги. А вот небольшие дожди подтянутся в западные области Украины. На остальной территории Украины будет без существенных осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Смотрите фото и видео интересного природного явления в Азовском море

      Что касается ветра, то он будет южным со скоростью 5-10 метров в секунду.

      Погода в четверг в Киеве будет без существенных осадков с дневной температурой воздуха +2+4 градуса.

      А похолодание вернется в Украину с 1-2 декабря.

      Прогноз погоды на четверг, 28 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 2... + 4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3

      прогноз погоди 28 листопада Україна яка буде погода у четвер Україна карта
      Прогноз погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра

      Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах
      сегодня
      3100
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      сегодня , 15:31 Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      Павло Казарін 59
      Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      сегодня , 15:00 Законопроєкт про референдум: які плюси та мінуси?
      Артем Овдієнко 261
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      сегодня , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      11
      Мария Бурмака: "Не указывай, что делать, и не диктуй другим, а просто покажи, как надо"
      сегодня , 14:00 Мария Бурмака: "Не указывай, что делать, и не диктуй другим, а просто покажи, как надо"
      Наталія Лебідь 101
      Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      сегодня , 12:00 Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      Сергій Фурса 452
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук