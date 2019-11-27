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      Прогноз погоди на 28 листопада: дощі зі Сходу перемістяться у Західну Україну

      27 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 28 листопада / f4d.club

      Погода в Україні у четвер, 28 листопада, буде з середньою температурою повітря +3+7 градусів. А на Заході та Півдні очікується +6+12 градусів.

      Опадів у східних областях поменшає, залишаться якісь зовсім кволі осередки. А от невеликі дощі підтягнуться в західні області України. На решті території України буде без істотних опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

      Дивіться фото і відео цікавого природного явища в Азовському морі

      Щодо вітру, то він буде південним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

      Погода у Києві в четвер буде без суттєвих опадів з денною температурою повітря +2+4 градуси.

      А похолодання повернеться до України з 1-2 грудня.

      Прогноз погоди на четвер, 28 листопада, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3

      прогноз погоди 28 листопада Україна яка буде погода у четвер Україна карта
      Прогноз погоди на 28 листопада від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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