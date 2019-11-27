Прогноз погоди на 28 листопада: дощі зі Сходу перемістяться у Західну Україну

Погода в Україні у четвер, 28 листопада, буде з середньою температурою повітря +3+7 градусів. А на Заході та Півдні очікується +6+12 градусів.

Опадів у східних областях поменшає, залишаться якісь зовсім кволі осередки. А от невеликі дощі підтягнуться в західні області України. На решті території України буде без істотних опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дивіться фото і відео цікавого природного явища в Азовському морі

Щодо вітру, то він буде південним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода у Києві в четвер буде без суттєвих опадів з денною температурою повітря +2+4 градуси.

А похолодання повернеться до України з 1-2 грудня.

Прогноз погоди на четвер, 28 листопада, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +7…+9

Рівне – +4…+6

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 28 листопада від Укргідрометцентру