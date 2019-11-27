Прогноз погоди на 28 листопада: дощі зі Сходу перемістяться у Західну Україну
Погода в Україні у четвер, 28 листопада, буде з середньою температурою повітря +3+7 градусів. А на Заході та Півдні очікується +6+12 градусів.
Опадів у східних областях поменшає, залишаться якісь зовсім кволі осередки. А от невеликі дощі підтягнуться в західні області України. На решті території України буде без істотних опадів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Щодо вітру, то він буде південним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Погода у Києві в четвер буде без суттєвих опадів з денною температурою повітря +2+4 градуси.
А похолодання повернеться до України з 1-2 грудня.
Прогноз погоди на четвер, 28 листопада, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +7…+9
Рівне – +4…+6
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3