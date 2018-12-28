Прогноз погоды на 29 декабря: в Украину идут морозы и снег, а местами возможны дожди

В последнюю субботу 2018 года, 29 декабря, погода будет значительно отличаться в разных регионах страны. Так, на север, центр и восток придут морозы и будет снежить, а в южных и западных областях продержится плюсовая температура, возможны дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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"Прибавится мороза. В ночные часы температура воздуха в Украине составит -2-9 градусов мороза, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине местами до -10-14 градусов мороза", – рассказала синоптик.

По ее словам, днем 29 декабря ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, а на северо-востоке до -3-7 градусов мороза.

Теплее будет в западных областях и в южной части страны. Там ночью столбики термометров опустятся до нуля, а днем потеплеет до +1+5 градусов.

Осадки будут периодические, небольшие – снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха,

– отметила Диденко.

В Киеве в субботу будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими осадками. Ночью температура воздуха составит -2-4 градуса мороза.

Прогноз погоды на субботу, 29 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...-2

Винница – 0...-2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -2...-4

Сумы – -4...-6

Полтава – -1...-3

Днепр – 0...-2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -2...-4

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 29 декабря от Укргидрометцентра