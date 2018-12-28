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      Прогноз погоды на 29 декабря: в Украину идут морозы и снег, а местами возможны дожди

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      Погода 29 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 29 декабря / Фото из открытых источников

      В последнюю субботу 2018 года, 29 декабря, погода будет значительно отличаться в разных регионах страны. Так, на север, центр и восток придут морозы и будет снежить, а в южных и западных областях продержится плюсовая температура, возможны дожди.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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      "Прибавится мороза. В ночные часы температура воздуха в Украине составит -2-9 градусов мороза, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине местами до -10-14 градусов мороза", – рассказала синоптик.

      По ее словам, днем 29 декабря ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, а на северо-востоке до -3-7 градусов мороза.

      Теплее будет в западных областях и в южной части страны. Там ночью столбики термометров опустятся до нуля, а днем потеплеет до +1+5 градусов.

      Осадки будут периодические, небольшие – снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха,
      – отметила Диденко.

      В Киеве в субботу будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими осадками. Ночью температура воздуха составит -2-4 градуса мороза.

      Прогноз погоды на субботу, 29 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – 0...-2

      Винница – 0...-2

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – 0...-2

      Черкассы – 0...-2

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -4...-6

      Полтава – -1...-3

      Днепр – 0...-2

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -3...-5

      Киев – 0...-2

       


      Прогноз погоды на 29 декабря от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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