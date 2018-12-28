Прогноз погоды на 29 декабря: в Украину идут морозы и снег, а местами возможны дожди
В последнюю субботу 2018 года, 29 декабря, погода будет значительно отличаться в разных регионах страны. Так, на север, центр и восток придут морозы и будет снежить, а в южных и западных областях продержится плюсовая температура, возможны дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
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"Прибавится мороза. В ночные часы температура воздуха в Украине составит -2-9 градусов мороза, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине местами до -10-14 градусов мороза", – рассказала синоптик.
По ее словам, днем 29 декабря ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, а на северо-востоке до -3-7 градусов мороза.
Теплее будет в западных областях и в южной части страны. Там ночью столбики термометров опустятся до нуля, а днем потеплеет до +1+5 градусов.
Осадки будут периодические, небольшие – снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха,
– отметила Диденко.
В Киеве в субботу будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими осадками. Ночью температура воздуха составит -2-4 градуса мороза.
Прогноз погоды на субботу, 29 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – 0...-2
Винница – 0...-2
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -2...-4
Сумы – -4...-6
Полтава – -1...-3
Днепр – 0...-2
Запорожье – +2...+4
Донецк – -2...-4
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – 0...-2
Прогноз погоды на 29 декабря от Укргидрометцентра