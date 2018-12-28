Прогноз погоди на 29 грудня: в Україну йдуть морози та сніг, а подекуди можливі дощі

В останню суботу 2018 року, 29 грудня, погода значно відрізнятиметься у різних регіонах країни. Так, на північ, центр і схід прийдуть морози та буде сніжити, а в південних та західних областях протримається плюсова температура і можливі дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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"Прибавиться морозу. У нічні години температура повітря в Україні становитиме -2-9 градусів морозу, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині місцями до -10-14 градусів морозу", – розповіла синоптик.

За її словами, вдень 29 грудня очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, а на північному сході до -3-7 градусів морозу.

Тепліше буде у західних областях та в південній частині країни. Там вночі стовпчики термометрів опустяться до нуля, а вдень потепліє до +1+5 градусів.

Опади будуть періодичні, невеликі – сніг чи дощ, залежно від температури повітря,

– зазначила Діденко.

У Києві в суботу буде переважати хмарна волога погода, з невеликими опадами. Вночі температура повітря становитиме -2-4 градуси морозу.

Прогноз погоди на суботу, 29 грудня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – 0…-2

Вінниця – 0…-2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -2…-4

Суми – -4…-6

Полтава – -1…-3

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -3…-5

Харків – -3…-5

Київ – 0…-2



Прогноз погоди на 29 грудня від Укргідрометцентру