Прогноз погоди на 29 грудня: в Україну йдуть морози та сніг, а подекуди можливі дощі
В останню суботу 2018 року, 29 грудня, погода значно відрізнятиметься у різних регіонах країни. Так, на північ, центр і схід прийдуть морози та буде сніжити, а в південних та західних областях протримається плюсова температура і можливі дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
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"Прибавиться морозу. У нічні години температура повітря в Україні становитиме -2-9 градусів морозу, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині місцями до -10-14 градусів морозу", – розповіла синоптик.
За її словами, вдень 29 грудня очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, а на північному сході до -3-7 градусів морозу.
Тепліше буде у західних областях та в південній частині країни. Там вночі стовпчики термометрів опустяться до нуля, а вдень потепліє до +1+5 градусів.
Опади будуть періодичні, невеликі – сніг чи дощ, залежно від температури повітря,
– зазначила Діденко.
У Києві в суботу буде переважати хмарна волога погода, з невеликими опадами. Вночі температура повітря становитиме -2-4 градуси морозу.
Прогноз погоди на суботу, 29 грудня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – 0…-2
Вінниця – 0…-2
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -2…-4
Суми – -4…-6
Полтава – -1…-3
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -3…-5
Харків – -3…-5
Київ – 0…-2
Прогноз погоди на 29 грудня від Укргідрометцентру