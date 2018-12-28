16:56
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Прогноз погоди на 29 грудня: в Україну йдуть морози та сніг, а подекуди можливі дощі

      1154 Читать новость на русском
      Погода 29 грудня 2018 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 29 грудня / Фото з відкритих джерел

      В останню суботу 2018 року, 29 грудня, погода значно відрізнятиметься у різних регіонах країни. Так, на північ, центр і схід прийдуть морози та буде сніжити, а в південних та західних областях протримається плюсова температура і можливі дощі.

      Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

      Читайте також: Якою буде погода в Україні у січні

      "Прибавиться морозу. У нічні години температура повітря в Україні становитиме -2-9 градусів морозу, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині місцями до -10-14 градусів морозу", – розповіла синоптик.

      За її словами, вдень 29 грудня очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, а на північному сході до -3-7 градусів морозу.

      Тепліше буде у західних областях та в південній частині країни. Там вночі стовпчики термометрів опустяться до нуля, а вдень потепліє до +1+5 градусів.

      Опади будуть періодичні, невеликі – сніг чи дощ, залежно від температури повітря,
      – зазначила Діденко.

      У Києві в суботу буде переважати хмарна волога погода, з невеликими опадами. Вночі температура повітря становитиме -2-4 градуси морозу.

      Прогноз погоди на суботу, 29 грудня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – 0…-2

      Вінниця – 0…-2

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -4…-6

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -3…-5

      Харків – -3…-5

      Київ – 0…-2

       


      Прогноз погоди на 29 грудня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
      сьогодні , 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
      Олена Булан 159
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17753
      Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      сьогодні , 15:00 Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      Юрій Бутусов 234
      Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      сьогодні , 14:30 Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      Крістіна Бердинських 102
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Depeche Mode у Києві: очікування та враження від концерту
      20 липня 2017 , 10:32
      Екс-глава МВС Захарченко їде у Крим до “беркутівців”, — ЗМІ
       14 січня 2015 , 18:31
      В Україні активно купують нові комерційні автомобілі
       5 листопада , 13:20
      Уряд зрозумів, як боротися з нелегальними автозаправками
       5 листопада , 17:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук