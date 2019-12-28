Прогноз погоды на 29 декабря: в Украине продолжит снежить, но играть в снежки еще рано
Погода в Украине в воскресенье, 29 декабря, будет снежной в большинстве регионов, но часто снег будет сопровождаться дождем. Температура воздуха на Западе и в Центре будет близкой к нулю, на Востоке и Юге – несколько теплее.
Погода перед новым годом обещает принести много осадков на почти всю территорию Украины, только на Востоке и Юго-Востоке будет сухо.
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В Центре страны, а также в Николаевской и Одесской области снег будет падать вместе с дождем. Температура воздуха по все территории будет на уровне -2...+4 градуса.
Снег и мокрый будут выпадать в западных, северных областях и в Винницкой области, а также в отдельных районах Кропивницкого и в Одесской области дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Восточная часть, большинство Центра и Юга побудут в воскресенье без осадков,
– пишет синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 29 декабря мокрый снег, днем постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – -2...0
Ивано-Франковск – -2...0
Тернополь – -2...0
Черновцы – -3...-1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -2...0
Ровно – -2...0
Житомир – -2...0
Винница – -1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Киев – -2...0
Прогноз погоды на воскресенье, 29 декабря, от Укргидрометцентра