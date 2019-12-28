Прогноз погоды на 29 декабря: в Украине продолжит снежить, но играть в снежки еще рано

Погода в Украине в воскресенье, 29 декабря, будет снежной в большинстве регионов, но часто снег будет сопровождаться дождем. Температура воздуха на Западе и в Центре будет близкой к нулю, на Востоке и Юге – несколько теплее.

Погода перед новым годом обещает принести много осадков на почти всю территорию Украины, только на Востоке и Юго-Востоке будет сухо.

Обратите внимание! Украину накроет непогода: где ждать снегопадов, метелей и гололедицы

В Центре страны, а также в Николаевской и Одесской области снег будет падать вместе с дождем. Температура воздуха по все территории будет на уровне -2...+4 градуса.

Снег и мокрый будут выпадать в западных, северных областях и в Винницкой области, а также в отдельных районах Кропивницкого и в Одесской области дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Восточная часть, большинство Центра и Юга побудут в воскресенье без осадков,

– пишет синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 29 декабря мокрый снег, днем постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – -2...0

Ивано-Франковск – -2...0

Тернополь – -2...0

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -2...0

Ровно – -2...0

Житомир – -2...0

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – -2...0



Прогноз погоды на воскресенье, 29 декабря, от Укргидрометцентра