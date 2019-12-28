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      Прогноз погоды на 29 декабря: в Украине продолжит снежить, но играть в снежки еще рано

      33 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 29 декабря в Украине / 5.ua

      Погода в Украине в воскресенье, 29 декабря, будет снежной в большинстве регионов, но часто снег будет сопровождаться дождем. Температура воздуха на Западе и в Центре будет близкой к нулю, на Востоке и Юге – несколько теплее.

      Погода перед новым годом обещает принести много осадков на почти всю территорию Украины, только на Востоке и Юго-Востоке будет сухо.

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      В Центре страны, а также в Николаевской и Одесской области снег будет падать вместе с дождем. Температура воздуха по все территории будет на уровне -2...+4 градуса.

      Снег и мокрый будут выпадать в западных, северных областях и в Винницкой области, а также в отдельных районах Кропивницкого и в Одесской области дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Восточная часть, большинство Центра и Юга побудут в воскресенье без осадков,
      – пишет синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве 29 декабря мокрый снег, днем постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.

      Прогноз погоды на воскресенье, 29 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – -2...0

      Ивано-Франковск – -2...0

      Тернополь – -2...0

      Черновцы – -3...-1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -2...0

      Ровно – -2...0

      Житомир – -2...0

      Винница – -1...+1

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – 0...+2

      Киев – -2...0

      прогноз погоди, прогноз на 29 грудня
      Прогноз погоды на воскресенье, 29 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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