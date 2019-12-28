Прогноз погоди на 29 грудня: в Україні продовжить сніжити, але грати у сніжки ще зарано

Погода в Україні в неділю, 29 грудня, буде сніжною у більшості регіонів, але часто сніг супроводжуватиметься дощем. Температура повітря на Заході та в Центрі буде близькою до нуля, на Сході та Півдні – дещо тепліше.

Погода перед новим роком обіцяє принести багато снігу на майже всю територію України, лише на Сході та Південному Сході буде сухо.

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У Центрі країни, а також на Миколаївщині та Одещині сніг падатиме разом з дощем. Температура повітря по всі території буде на рівні -2+4 градуси.

Сніг та мокрий випадатимуть у західних, північних областях та на Вінниччині, а також в окремих районах Кіровоградщини та на Одещині дощ змішуватиметься з мокрим снігом. Східна частина, більшість Центру та Півдня побудуть у неділю без опадів,

– пише синоптик Наталка Діденко.

У Києві 29 грудня мокрий сніг, вдень поступове припинення опадів. Температура повітря вночі та вдень від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу.

Прогноз погоди на неділю, 29 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – -2…0

Івано-Франківськ – -2…0

Тернопіль – -2…0

Чернівці – -3…-1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -2…0

Рівне – -2…0

Житомир – -2…0

Вінниця – -1…+1

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – 0…+2

Київ – -2…0



Прогноз погоди на неділю, 29 грудня, від Укргідрометцентру