Прогноз погоди на 29 грудня: в Україні продовжить сніжити, але грати у сніжки ще зарано
Погода в Україні в неділю, 29 грудня, буде сніжною у більшості регіонів, але часто сніг супроводжуватиметься дощем. Температура повітря на Заході та в Центрі буде близькою до нуля, на Сході та Півдні – дещо тепліше.
Погода перед новим роком обіцяє принести багато снігу на майже всю територію України, лише на Сході та Південному Сході буде сухо.
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У Центрі країни, а також на Миколаївщині та Одещині сніг падатиме разом з дощем. Температура повітря по всі території буде на рівні -2+4 градуси.
Сніг та мокрий випадатимуть у західних, північних областях та на Вінниччині, а також в окремих районах Кіровоградщини та на Одещині дощ змішуватиметься з мокрим снігом. Східна частина, більшість Центру та Півдня побудуть у неділю без опадів,
– пише синоптик Наталка Діденко.
У Києві 29 грудня мокрий сніг, вдень поступове припинення опадів. Температура повітря вночі та вдень від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу.
Прогноз погоди на неділю, 29 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – -2…0
Івано-Франківськ – -2…0
Тернопіль – -2…0
Чернівці – -3…-1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -2…0
Рівне – -2…0
Житомир – -2…0
Вінниця – -1…+1
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – 0…+2
Київ – -2…0