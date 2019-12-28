15:30
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Прогноз погоди на 29 грудня: в Україні продовжить сніжити, але грати у сніжки ще зарано

      61 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 29 грудня в Україні / 5.ua

      Погода в Україні в неділю, 29 грудня, буде сніжною у більшості регіонів, але часто сніг супроводжуватиметься дощем. Температура повітря на Заході та в Центрі буде близькою до нуля, на Сході та Півдні – дещо тепліше.

      Погода перед новим роком обіцяє принести багато снігу на майже всю територію України, лише на Сході та Південному Сході буде сухо.

      Зверніть увагу! Україну накриє негода: де чекати снігопади, хуртовини та ожеледицю

      У Центрі країни, а також на Миколаївщині та Одещині сніг падатиме разом з дощем. Температура повітря по всі території буде на рівні -2+4 градуси.

      Сніг та мокрий випадатимуть у західних, північних областях та на Вінниччині, а також в окремих районах Кіровоградщини та на Одещині дощ змішуватиметься з мокрим снігом. Східна частина, більшість Центру та Півдня побудуть у неділю без опадів,
      – пише синоптик Наталка Діденко.

      У Києві 29 грудня мокрий сніг, вдень поступове припинення опадів. Температура повітря вночі та вдень від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу.

      Прогноз погоди на неділю, 29 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – -2…0

      Івано-Франківськ – -2…0

      Тернопіль – -2…0

      Чернівці – -3…-1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -2…0

      Рівне – -2…0

      Житомир – -2…0

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – 0…+2

      Київ – -2…0

      прогноз погоди, прогноз на 29 грудня
      Прогноз погоди на неділю, 29 грудня, від Укргідрометцентру

      Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
      сьогодні
      8700
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Крах судової реформи Порошенка: найгучніші рішення 2019 року
      Роман Маселко 3
      сьогодні , 15:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 780
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      293
      сьогодні , 14:30 Брехня Мартиненка руйнується: за що екснардепа судитимуть в Швейцарії
      Сергій Лещенко 258
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 563
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук