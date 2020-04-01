Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет тепло и солнечно

Погода в Украине в четверг, 2 апреля, будет сухая и теплая погода. В то же время на большей части Украины будет светить солнце.

Теплее всего будет в центральных, южных и восточных регионах Украины. Там столбики термометра поднимутся до +11 ... + 13 градусов.

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В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, однако осадков существенных не видно. Поливать цветы и то, что уже посажено, надо будет много,

– предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ночь четверга будет немного морозной – -1 ...-3 градуса. Днем потеплеет до +10 ... +12 градусов. Без осадков.

Прогноз погоды на четверг, 2 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +10…+12

Львов – +10…+12

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +9…+11

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +9…+11

Луцк – +9…+11

Ровно – +9…+11

Житомир – +10…+12

Винница – +11…+13

Одесса – +9…+11

Николаев – +11…+13

Херсон – +11…+13

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +9…+11

Черкассы – +11…+13

Чернигов – +10…+12

Сумы – +9…+11

Полтава – +11…+13

Днепр – +11…+13

Запорожье – +11…+13

Донецк – +11…+13

Луганск – +10…+12

Харьков – +10…+12

Киев – +10…+12



Прогноз погоды на 2 апреля от Укргидрометцентра