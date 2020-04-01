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      Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет тепло и солнечно

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      Прогноз погоды на 2 апреля / pixabay

      Погода в Украине в четверг, 2 апреля, будет сухая и теплая погода. В то же время на большей части Украины будет светить солнце.

      Теплее всего будет в центральных, южных и восточных регионах Украины. Там столбики термометра поднимутся до +11 ... + 13 градусов.

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      В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, однако осадков существенных не видно. Поливать цветы и то, что уже посажено, надо будет много,
      – предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве ночь четверга будет немного морозной – -1 ...-3 градуса. Днем потеплеет до +10 ... +12 градусов. Без осадков.

      Прогноз погоды на четверг, 2 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +10…+12

      Львов – +10…+12

      Ивано-Франковск – +10…+12

      Тернополь – +9…+11

      Черновцы – +9…+11

      Хмельницкий – +9…+11

      Луцк – +9…+11

      Ровно – +9…+11

      Житомир – +10…+12

      Винница – +11…+13

      Одесса – +9…+11

      Николаев – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Симферополь – +7…+9

      Кропивницкий – +9…+11

      Черкассы – +11…+13

      Чернигов – +10…+12

      Сумы – +9…+11

      Полтава – +11…+13

      Днепр – +11…+13

      Запорожье – +11…+13

      Донецк – +11…+13

      Луганск – +10…+12

      Харьков – +10…+12

      Киев – +10…+12


      Прогноз погоды на 2 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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