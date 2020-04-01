Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в четверг, 2 апреля, будет сухая и теплая погода. В то же время на большей части Украины будет светить солнце.
Теплее всего будет в центральных, южных и восточных регионах Украины. Там столбики термометра поднимутся до +11 ... + 13 градусов.
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В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, однако осадков существенных не видно. Поливать цветы и то, что уже посажено, надо будет много,
– предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве ночь четверга будет немного морозной – -1 ...-3 градуса. Днем потеплеет до +10 ... +12 градусов. Без осадков.
Прогноз погоды на четверг, 2 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +10…+12
Львов – +10…+12
Ивано-Франковск – +10…+12
Тернополь – +9…+11
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +9…+11
Луцк – +9…+11
Ровно – +9…+11
Житомир – +10…+12
Винница – +11…+13
Одесса – +9…+11
Николаев – +11…+13
Херсон – +11…+13
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +9…+11
Черкассы – +11…+13
Чернигов – +10…+12
Сумы – +9…+11
Полтава – +11…+13
Днепр – +11…+13
Запорожье – +11…+13
Донецк – +11…+13
Луганск – +10…+12
Харьков – +10…+12
Киев – +10…+12
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