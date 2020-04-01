Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде тепло і сонячно
Погода в Україні у четвер, 2 квітня, буде суха і тепла погода. Водночас на переважній частині України світитиме сонце.
Найтепліше буде у центральних та південних регіонах України. Там стовпчики термометра піднімуться до +11...+13 градусів.
Радимо поглянути На Закарпатті розцвіли сакури та магнолії: фото і відео
Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, проте опадів суттєвих не видно. Поливати квіти і те, що вже посаджено, треба буде багато,
– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві ніч четверга буде трохи морозяною – -1...-3 градуси. Вдень потеплішає до +10...+12 градусів. Без опадів.
Прогноз погоди на четвер, 2 квітня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +10…+12
Вінниця – +11…+13
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +9…+11
Полтава – +11…+13
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +10…+12
Читайте також
-
Понад 100 військових США хворі на коронавірус на борту авіаносця: ситуація критичнасьогодні , 14:14
-
Кличко продовжує наносити раптові "нальоти" на лікарні: що було цього разу – відеосьогодні , 13:04
-
Як в Україні безкоштовно отримати землю: 5 простих кроківсьогодні , 11:59
-
На Хмельниччині чоловік возив труну, закликаючи дотримуватися карантину: чим це закінчилосясьогодні , 09:28
-
Старт другого етапу медреформи: які медичні послуги будуть безкоштовнимисьогодні , 13:52
-
Жінка знімала порно з 4-річною донькою і продавала в інтернетісьогодні , 12:36