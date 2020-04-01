Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде тепло і сонячно

Погода в Україні у четвер, 2 квітня, буде суха і тепла погода. Водночас на переважній частині України світитиме сонце.

Найтепліше буде у центральних та південних регіонах України. Там стовпчики термометра піднімуться до +11...+13 градусів.

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Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, проте опадів суттєвих не видно. Поливати квіти і те, що вже посаджено, треба буде багато,

– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві ніч четверга буде трохи морозяною – -1...-3 градуси. Вдень потеплішає до +10...+12 градусів. Без опадів.

Прогноз погоди на четвер, 2 квітня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +10…+12

Вінниця – +11…+13

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +9…+11

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на 2 квітня від Укргідрометцентру