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      Прогноз погоди на 2 квітня: в Україні буде тепло і сонячно

      -
      Прогноз погоди на 2 квітня / pixabay

      Погода в Україні у четвер, 2 квітня, буде суха і тепла погода. Водночас на переважній частині України світитиме сонце.

      Найтепліше буде у центральних та південних регіонах України. Там стовпчики термометра піднімуться до +11...+13 градусів.

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      Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, проте опадів суттєвих не видно. Поливати квіти і те, що вже посаджено, треба буде багато,
      – попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві ніч четверга буде трохи морозяною – -1...-3 градуси. Вдень потеплішає до +10...+12 градусів. Без опадів.

      Прогноз погоди на четвер, 2 квітня, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +9…+11

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +10…+12

      Київ – +10…+12


      Прогноз погоди на 2 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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