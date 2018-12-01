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      Прогноз погоды на 2 декабря: Украина освободится от снега, однако не от мороза

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      Погода на 2 декабря в Украине
      Погода на 2 декабря в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в воскресенье, 2 декабря, в Украине будет холодной, но преимущественно без осадков. Разве что на севере и северо-востоке они еще задержатся. Средняя температура воздуха опустится до 7-12 градусов мороза, на Западе до -15 градусов. Днем будет теплее – от -9 до -3 градусов.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Вместе с тем, на Юге и в Приазовье температура может подняться до незначительных "плюсов".

      "Потеплеет днем на Западе чуть ли не до оттепели, поберегите головы. В Киеве завтра морозно и сухо", – предупредила синоптик.

      Прогноз погоды на воскресенье, 2 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1…1

      Львов – -1…1

      Ивано-Франковск – 0…-2

      Тернополь – -1…1

      Черновцы – 0…-2

      Хмельницкий – 0…-2

      Луцк – -1…1

      Ровно – -1…1

      Житомир – 0…-2

      Винница – -2…-4

      Одесса – 1…3

      Николаев – 0…-2

      Херсон – -1…1

      Симферополь – -1…1

      Кропивницкий – -3…-5

      Черкассы – -3…-5

      Чернигов – -3…-5

      Сумы – -3…-5

      Полтава – -3…-5

      Днепр – -3…-5

      Запорожье – -1…1

      Донецк – -2…-4

      Луганск – -1…-3

      Харьков – -2…-4

      Киев – -4…-6


      Погода на 2 декабря в Украине: карта

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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