Прогноз погоды на 2 декабря: Украина освободится от снега, однако не от мороза
Погода в воскресенье, 2 декабря, в Украине будет холодной, но преимущественно без осадков. Разве что на севере и северо-востоке они еще задержатся. Средняя температура воздуха опустится до 7-12 градусов мороза, на Западе до -15 градусов. Днем будет теплее – от -9 до -3 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Вместе с тем, на Юге и в Приазовье температура может подняться до незначительных "плюсов".
"Потеплеет днем на Западе чуть ли не до оттепели, поберегите головы. В Киеве завтра морозно и сухо", – предупредила синоптик.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1…1
Львов – -1…1
Ивано-Франковск – 0…-2
Тернополь – -1…1
Черновцы – 0…-2
Хмельницкий – 0…-2
Луцк – -1…1
Ровно – -1…1
Житомир – 0…-2
Винница – -2…-4
Одесса – 1…3
Николаев – 0…-2
Херсон – -1…1
Симферополь – -1…1
Кропивницкий – -3…-5
Черкассы – -3…-5
Чернигов – -3…-5
Сумы – -3…-5
Полтава – -3…-5
Днепр – -3…-5
Запорожье – -1…1
Донецк – -2…-4
Луганск – -1…-3
Харьков – -2…-4
Киев – -4…-6
Погода на 2 декабря в Украине: карта