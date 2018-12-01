Погода в воскресенье, 2 декабря, в Украине будет холодной, но преимущественно без осадков. Разве что на севере и северо-востоке они еще задержатся. Средняя температура воздуха опустится до 7-12 градусов мороза, на Западе до -15 градусов. Днем будет теплее – от -9 до -3 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Вместе с тем, на Юге и в Приазовье температура может подняться до незначительных "плюсов".

"Потеплеет днем на Западе чуть ли не до оттепели, поберегите головы. В Киеве завтра морозно и сухо", – предупредила синоптик.

Прогноз погоды на воскресенье, 2 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1…1

Львов – -1…1

Ивано-Франковск – 0…-2

Тернополь – -1…1

Черновцы – 0…-2

Хмельницкий – 0…-2

Луцк – -1…1

Ровно – -1…1

Житомир – 0…-2

Винница – -2…-4

Одесса – 1…3

Николаев – 0…-2

Херсон – -1…1

Симферополь – -1…1

Кропивницкий – -3…-5

Черкассы – -3…-5

Чернигов – -3…-5

Сумы – -3…-5

Полтава – -3…-5

Днепр – -3…-5

Запорожье – -1…1

Донецк – -2…-4

Луганск – -1…-3

Харьков – -2…-4

Киев – -4…-6



Погода на 2 декабря в Украине: карта