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      Прогноз погоди на 2 грудня: Україна звільниться від снігу, проте не від морозу

      183 Читать новость на русском
      Погода на 2 грудня в Україні
      Погода на 2 грудня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода у неділю, 2 грудня, в Україні буде холодною, але переважно без опадів. Хіба на півночі та північному сході вони ще затримаються. Середня температура повітря опуститься до 7-12 градусів морозу, на Заході до -15 градусів. Вдень буде тепліше – від -9 до -3 градусів.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Разом з тим, на Півдні та в Приазов’ї температура може піднятися до незначних "плюсів". 

      "Потепліє вдень на Заході ледь не до відлиги, побережіть голови. У Києві завтра морозно та переважно сухо", – попередила синоптикиня. 

      Прогноз погоди на неділю, 2 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…1

      Львів – -1…1

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – -1…1

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – -1…1

      Рівне – -1…1

      Житомир – 0…-2

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – 1…3

      Миколаїв – 0…-2

      Херсон – -1…1

      Сімферополь – -1…1

      Кропивницький – -3…-5

      Черкаси – -3…-5

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -3…-5

      Полтава – -3…-5

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – -1…1

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -2…-4

      Київ – -4…-6


      Погода на 2 грудня в Україні: карта

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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