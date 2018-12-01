Прогноз погоди на 2 грудня: Україна звільниться від снігу, проте не від морозу
Погода у неділю, 2 грудня, в Україні буде холодною, але переважно без опадів. Хіба на півночі та північному сході вони ще затримаються. Середня температура повітря опуститься до 7-12 градусів морозу, на Заході до -15 градусів. Вдень буде тепліше – від -9 до -3 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Разом з тим, на Півдні та в Приазов’ї температура може піднятися до незначних "плюсів".
"Потепліє вдень на Заході ледь не до відлиги, побережіть голови. У Києві завтра морозно та переважно сухо", – попередила синоптикиня.
Прогноз погоди на неділю, 2 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…1
Львів – -1…1
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -1…1
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – -1…1
Рівне – -1…1
Житомир – 0…-2
Вінниця – -2…-4
Одеса – 1…3
Миколаїв – 0…-2
Херсон – -1…1
Сімферополь – -1…1
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -3…-5
Суми – -3…-5
Полтава – -3…-5
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -1…1
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -1…-3
Харків – -2…-4
Київ – -4…-6
Погода на 2 грудня в Україні: карта
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