Погода у неділю, 2 грудня, в Україні буде холодною, але переважно без опадів. Хіба на півночі та північному сході вони ще затримаються. Середня температура повітря опуститься до 7-12 градусів морозу, на Заході до -15 градусів. Вдень буде тепліше – від -9 до -3 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Разом з тим, на Півдні та в Приазов’ї температура може піднятися до незначних "плюсів".

"Потепліє вдень на Заході ледь не до відлиги, побережіть голови. У Києві завтра морозно та переважно сухо", – попередила синоптикиня.

Прогноз погоди на неділю, 2 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…1

Львів – -1…1

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -1…1

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – -1…1

Рівне – -1…1

Житомир – 0…-2

Вінниця – -2…-4

Одеса – 1…3

Миколаїв – 0…-2

Херсон – -1…1

Сімферополь – -1…1

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -3…-5

Суми – -3…-5

Полтава – -3…-5

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…1

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -1…-3

Харків – -2…-4

Київ – -4…-6



Погода на 2 грудня в Україні: карта