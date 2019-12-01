Прогноз погоды на 2 декабря: в Украину идет мокрый снег и гололедица

Погода в Украине в понедельник, 2 декабря, будет по-настоящему зимней. Днем в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег.

На дорогах страны, кроме юга Украины, будет гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Стоит помнить: Из-за снега в Украине возможны проблемы с транспортом

Кто не поменял резину на зимнюю, обязательно это стоит сделать в ближайшие дни. Потому что декабрь придет, как по расписанию,

– пишет на своей странице украинская синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сохранится прохладная погода. Столбик термометра будет колебаться от -1 до +1. Ни днем, ни ночью осадков не предполагается.

Прогноз погоды на понедельник, 2 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Погода в Украине на 2 декабря от Укргидрометцентра