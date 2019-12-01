Прогноз погоды на 2 декабря: в Украину идет мокрый снег и гололедица
Погода в Украине в понедельник, 2 декабря, будет по-настоящему зимней. Днем в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег.
На дорогах страны, кроме юга Украины, будет гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Стоит помнить: Из-за снега в Украине возможны проблемы с транспортом
Кто не поменял резину на зимнюю, обязательно это стоит сделать в ближайшие дни. Потому что декабрь придет, как по расписанию,
– пишет на своей странице украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сохранится прохладная погода. Столбик термометра будет колебаться от -1 до +1. Ни днем, ни ночью осадков не предполагается.
Прогноз погоды на понедельник, 2 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +3...+5
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1