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      Прогноз погоды на 2 декабря: в Украину идет мокрый снег и гололедица

      211 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 2 декабря / shutterstock

      Погода в Украине в понедельник, 2 декабря, будет по-настоящему зимней. Днем в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег.

      На дорогах страны, кроме юга Украины, будет гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

      Стоит помнить: Из-за снега в Украине возможны проблемы с транспортом

      Кто не поменял резину на зимнюю, обязательно это стоит сделать в ближайшие дни. Потому что декабрь придет, как по расписанию,
      – пишет на своей странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве сохранится прохладная погода. Столбик термометра будет колебаться от -1 до +1. Ни днем, ни ночью осадков не предполагается.

      Прогноз погоды на понедельник, 2 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – -1...+1

      прогноз погоди
      Погода в Украине на 2 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
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