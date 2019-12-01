Прогноз погоди на 2 грудня: в Україну йде мокрий сніг і ожеледиця

Погода в Україні у понеділок, 2 грудня, буде по-справжньому зимовою. Вдень у західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині очікується мокрий сніг.

На дорогах країни, крім півдня України, буде ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Варто пам'ятати: Через сніг в Україні можливі проблеми з транспортом

Хто не поміняв ґуму на зимову, обов'язково це варто зробити найближчими днями. Бо грудень прийде, як по писаному,

– пише на своїй сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві збережеться прохолодна погода. Стовпчик термометра коливатиметься від -1 до +1. Ні вдень, ні вночі опадів не передбачається.

Прогноз погоди на понеділок, 2 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Погода в Україні на 2 грудня від Укргідрометцентру