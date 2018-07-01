Прогноз погоды на 2 июля: непогода отступит со значительной части территории Украины

Погода на Востоке и Юге Украины в понедельник, 2 июля, будет теплой и сухой, Запад и Север окутают дожди и холод.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождливо будет во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины будет солнечно.

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В западных и северных областях температура в день будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. На Востоке воздух прогреется до 26 – 28 градусов. На юге и в центральных областях – от 22 до 26 градусов выше нуля. Тепло и солнечно будет и в Крыму – 24 – 26 градусов.

2 июля в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды на понедельник, 2 июля, в городах Украины:

Ужгород – +17 ... + 19

Львов – +13 ... + 15

Ивано-Франковск – +16 ... + 18

Тернополь – +16 ... + 18

Черновцы – +17 ... + 19

Хмельницкий – +16 ... + 18

Луцк – +13 ... + 15

Ровно – +13 ... + 15

Житомир – +14 ... + 16

Винница – +17 ... + 19

Одесса – +23 ... + 25

Николаев – +23 ... + 25

Херсон – +24 ... + 26

Симферополь – +24 ... + 26

Кропивницкий – +22 ... + 24

Черкассы – +19 ... + 21

Чернигов – +17 ... + 19

Сумы – +17 ... + 19

Полтава – +21 ... + 23

Днепр – +24 ... + 26

Запорожье – 25 ... + 27

Донецк – +26 ... + 28

Луганск – +26 ... + 28

Харьков – +23 ... + 24

Киев – +17 ... + 19

Прогноз погоды 2 июля в городах Украины