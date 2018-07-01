Прогноз погоды на 2 июля: непогода отступит со значительной части территории Украины
Погода на Востоке и Юге Украины в понедельник, 2 июля, будет теплой и сухой, Запад и Север окутают дожди и холод.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дождливо будет во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины будет солнечно.
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В западных и северных областях температура в день будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. На Востоке воздух прогреется до 26 – 28 градусов. На юге и в центральных областях – от 22 до 26 градусов выше нуля. Тепло и солнечно будет и в Крыму – 24 – 26 градусов.
2 июля в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды на понедельник, 2 июля, в городах Украины:
Ужгород – +17 ... + 19
Львов – +13 ... + 15
Ивано-Франковск – +16 ... + 18
Тернополь – +16 ... + 18
Черновцы – +17 ... + 19
Хмельницкий – +16 ... + 18
Луцк – +13 ... + 15
Ровно – +13 ... + 15
Житомир – +14 ... + 16
Винница – +17 ... + 19
Одесса – +23 ... + 25
Николаев – +23 ... + 25
Херсон – +24 ... + 26
Симферополь – +24 ... + 26
Кропивницкий – +22 ... + 24
Черкассы – +19 ... + 21
Чернигов – +17 ... + 19
Сумы – +17 ... + 19
Полтава – +21 ... + 23
Днепр – +24 ... + 26
Запорожье – 25 ... + 27
Донецк – +26 ... + 28
Луганск – +26 ... + 28
Харьков – +23 ... + 24
Киев – +17 ... + 19
Прогноз погоды 2 июля в городах Украины