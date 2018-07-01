Прогноз погоди на 2 липня: негода відступить зі значної частини території України
Погода на Сході та Півдні України у понеділок, 2 липня, буде теплою та сухою, Захід та Північ огорнуть дощі та холод.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощитиме у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. На решті території України буде сонячно.
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У західних та північних областях температура в день коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. На Сході повітря прогріється до 26 – 28 градусів. На Півдні та у центральних областях – від 22 до 26 градусів вище нуля. Тепло та сонячно буде і в Криму – 24 – 26 градусів.
2 липня у більшості районів Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
Прогноз погоди на понеділок, 2 липня, у містах України:
Ужгород – +17...+19
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +14...+16
Вінниця – +17...+19
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +21...+23
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +23...+24
Київ – +17...+19
Прогноз погоди 2 липня в містах України