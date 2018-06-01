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Прогноз погоды на 2 июня: солнечно и тепло, но на Западе дожди

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Прогноз погоды на 2 июня
Прогноз погоды на 2 июня / Фото из открытых источников

В Украине в субботу, 2 июня, потеплеет во всех регионах. Несмотря на это, на Западе ожидаются дожди и грозы, однако в остальных областях будет солнечная и свежая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, на Западе в субботу будет царить жаркая погода, до +25+30 градусов, возможны скачки давления и локальные дожди и грозы.

Однако, в Центре осадков уже не предвидится, +23+27 градусов. Кроме того, на севере будет преобладать сухая погода – +24+27 градусов, а на Востоке будет свежо, сухо и ветрено, +21+24 градуса.

В южных регионах также будет солнечно, а температура поднимется до +23+27 градусов, на побережье Черного и Азовского морей иногда даже +21+23 градусов и с порывистым ветром.

Кстати, о море. Температура воды в Черном море до + 19+21 градусов тепла, в Азовском до +20+23 градусов. В Днепре возле Киева +21,6 градуса тепла. Кому очень припечет – в прямом смысле, от солнца – можно купаться,
– сказала Диденко.

В то же время в Киеве 2 июня будет сухо и комфортная температура воздуха, днем ​​+25+27 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 2 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев – +24...+26

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +23...+25

Суммы – +20...+22

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +23...+25

Погода в Украине на 2 июня 2018 года от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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