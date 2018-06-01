Прогноз погоды на 2 июня: солнечно и тепло, но на Западе дожди
В Украине в субботу, 2 июня, потеплеет во всех регионах. Несмотря на это, на Западе ожидаются дожди и грозы, однако в остальных областях будет солнечная и свежая погода.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: Мощный шторм в Кирилловке: популярный курорт затопило
По ее словам, на Западе в субботу будет царить жаркая погода, до +25+30 градусов, возможны скачки давления и локальные дожди и грозы.
Однако, в Центре осадков уже не предвидится, +23+27 градусов. Кроме того, на севере будет преобладать сухая погода – +24+27 градусов, а на Востоке будет свежо, сухо и ветрено, +21+24 градуса.
В южных регионах также будет солнечно, а температура поднимется до +23+27 градусов, на побережье Черного и Азовского морей иногда даже +21+23 градусов и с порывистым ветром.
Кстати, о море. Температура воды в Черном море до + 19+21 градусов тепла, в Азовском до +20+23 градусов. В Днепре возле Киева +21,6 градуса тепла. Кому очень припечет – в прямом смысле, от солнца – можно купаться,
– сказала Диденко.
В то же время в Киеве 2 июня будет сухо и комфортная температура воздуха, днем +25+27 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 2 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +23...+25
Николаев – +24...+26
Херсон – +23...+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +23...+25
Суммы – +20...+22
Полтава – +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье – +22...+24
Донецк – +20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +23...+25
Погода в Украине на 2 июня 2018 года от Укргидрометцентра