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Прогноз погоди на 2 червня: сонячно та тепло, але на Заході дощитиме

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Прогноз погоди на 2 червня
Прогноз погоди на 2 червня / Фото з відкритих джерел

В Україні у суботу, 2 червня, потепліє у всіх регіонах. Незважаючи на це, на Заході очікуються дощі та грози, проте в решті областей буде сонячна та свіжа погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, на Заході у суботу пануватиме спекотна погода, до +25+30 градусів, можливі стрибки тиску та локальні дощі й грози.

Проте, у Центрі опадів вже не передбачається, +23+27 градусів. Окрім того, на Півночі переважатиме суха погода – +24+27 градусів, а на Сході буде свіжо, сухо та вітряно, +21+24 градуси.

У південних регіонах також буде сонячно, а температура підніметься до +23+27 градусів, на узбережжях Чорного та Азовського морів подекуди навіть +21+23 градусів та з поривчастим вітром.

До речі, про моря. Температура води у Чорному морі до +19+21 градусів тепла, в Азовському до +20+23 градусів. У Дніпрі поблизу Києва +21,6 градуси тепла. Кому дуже припече – в прямому сенсі, від сонця - можна купатися,
– зауважила Діденко.

Водночас у Києві 2 червня буде сухо та комфортна температура повітря, вдень +25+27 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 2 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +23…+25

Вінниця – +24…+26

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +23…+25

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +23…+25


Погода в Україні на 2 червня 2018 року від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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