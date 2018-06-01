Прогноз погоди на 2 червня: сонячно та тепло, але на Заході дощитиме
В Україні у суботу, 2 червня, потепліє у всіх регіонах. Незважаючи на це, на Заході очікуються дощі та грози, проте в решті областей буде сонячна та свіжа погода.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, на Заході у суботу пануватиме спекотна погода, до +25+30 градусів, можливі стрибки тиску та локальні дощі й грози.
Проте, у Центрі опадів вже не передбачається, +23+27 градусів. Окрім того, на Півночі переважатиме суха погода – +24+27 градусів, а на Сході буде свіжо, сухо та вітряно, +21+24 градуси.
У південних регіонах також буде сонячно, а температура підніметься до +23+27 градусів, на узбережжях Чорного та Азовського морів подекуди навіть +21+23 градусів та з поривчастим вітром.
До речі, про моря. Температура води у Чорному морі до +19+21 градусів тепла, в Азовському до +20+23 градусів. У Дніпрі поблизу Києва +21,6 градуси тепла. Кому дуже припече – в прямому сенсі, від сонця - можна купатися,
– зауважила Діденко.
Водночас у Києві 2 червня буде сухо та комфортна температура повітря, вдень +25+27 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 2 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +23…+25
Вінниця – +24…+26
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +23…+25
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +23…+25
Погода в Україні на 2 червня 2018 року від Укргідрометцентру