Прогноз погоды на 30 марта: сильные дожди с мокрым снегом накроют часть Украины
Погода в Украине 30 марта из-за атмосферного фронта будет теплой, но западные и северные области будут заливать сильные дожди с мокрым снегом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.
"В западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.
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На дорогах северо-восточных регионов местами будет гололедица. Туман будет наблюдаться в центральных и южных областях ночью и утром.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на Сумщине и Харьковщине – -4...-9 мороза.
Днем в Украине будет довольно тепло – +3...+8 градусов тепла, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье – от +9 до +13 градусов тепла.
Синоптик Наталья Диденко добавила, что такую погоду сформирует атмосферный фронт, который принесет осадки в западные и северные области.
В Киеве ночью – мокрый снег, днем 30 марта – дождь. Температура воздуха ночью 0...-1 градус, днем в пятницу – до +3...+5 градусов,
– добавила она.
Прогноз погоды на пятницу, 30 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +5...+7
Винница – +8...+10
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +7...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +5...+7
Киев – +5...+7