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Прогноз погоды на 30 марта: сильные дожди с мокрым снегом накроют часть Украины

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Погода в Украине 30 марта из-за атмосферного фронта будет теплой
Погода в Украине 30 марта из-за атмосферного фронта будет теплой / Фото из открытых источников

Погода в Украине 30 марта из-за атмосферного фронта будет теплой, но западные и северные области будут заливать сильные дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.

"В западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

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На дорогах северо-восточных регионов местами будет гололедица. Туман будет наблюдаться в центральных и южных областях ночью и утром.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на Сумщине и Харьковщине – -4...-9 мороза.

Днем в Украине будет довольно тепло – +3...+8 градусов тепла, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье – от +9 до +13 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко добавила, что такую погоду сформирует атмосферный фронт, который принесет осадки в западные и северные области.

В Киеве ночью – мокрый снег, днем 30 марта – дождь. Температура воздуха ночью 0...-1 градус, днем в пятницу – до +3...+5 градусов,
– добавила она.

Прогноз погоды на пятницу, 30 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +5...+7

Винница – +8...+10

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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