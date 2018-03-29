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Прогноз погоди на 30 березня: сильні дощі з мокрим снігом накриють частину України

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Погода в Україні 30 березня через атмосферний фронт буде теплою
Погода в Україні 30 березня через атмосферний фронт буде теплою / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні 30 березня через атмосферний фронт буде теплою, але західні і північні області заливатимуть сильні дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці у Facebook.

"У західних та північних областях невеликий мокрий сніг і дощ, в Карпатах помірні опади, на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні.

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На дорогах північно-східних регіонів місцями буде ожеледиця. Туман спостерігатиметься у центральних та південних областях вночі та вранці.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на Сумщині та Харківщині – -4...-9 морозу.

Вдень в Україні буде доволі тепло – +3...+8 градусів тепла, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті – від +9 до +13 градусів тепла.

Синоптик Наталка Діденко додала, що таку погоду в Україні сформує атмосферний фронт, який принесе опади у західні та північні області.

У Києві вночі – мокрий сніг, вдень 30 березня – дощ. Температура повітря вночі 0, -1 градус, вдень у п'ятницю – до +3...+5 градусів,
– додала вона.

Прогноз погоди на п'ятницю, 30 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +5…+7

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +7…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +5…+7

Київ – +5…+7

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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