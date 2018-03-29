Прогноз погоди на 30 березня: сильні дощі з мокрим снігом накриють частину України
Погода в Україні 30 березня через атмосферний фронт буде теплою, але західні і північні області заливатимуть сильні дощі з мокрим снігом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці у Facebook.
"У західних та північних областях невеликий мокрий сніг і дощ, в Карпатах помірні опади, на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Помаранчевий сніг вкрив схили лижного курорту у Грузії: приголомшливі фото
На дорогах північно-східних регіонів місцями буде ожеледиця. Туман спостерігатиметься у центральних та південних областях вночі та вранці.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на Сумщині та Харківщині – -4...-9 морозу.
Вдень в Україні буде доволі тепло – +3...+8 градусів тепла, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті – від +9 до +13 градусів тепла.
Синоптик Наталка Діденко додала, що таку погоду в Україні сформує атмосферний фронт, який принесе опади у західні та північні області.
У Києві вночі – мокрий сніг, вдень 30 березня – дощ. Температура повітря вночі 0, -1 градус, вдень у п'ятницю – до +3...+5 градусів,
– додала вона.
Прогноз погоди на п'ятницю, 30 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +5…+7
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +7…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +5…+7
Київ – +5…+7