Прогноз погоды на 30 апреля: в одной части Украины – грозы и дожди, в другой – солнце

Погода в Украине 30 апреля будет изменчивой и разной. На Юге и Востоке будет сухо и солнечно, а на Западе – дожди с грозами и облака.

Незважаючи на дощі і грози на Півночі і Заході, в Україні 30 квітня буде найтепліше серед країн Європи. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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У центральних областях температура повітря до +20+25 градусів, на південному узбережжі – холод: місцями +12+14 градусів. У західних областях похолодання до +16+19 градусів. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний.

У Києві завтра циклон, скоріше циклончик (карта 1), зумовить періодичні дощі, місцями грози. Температура повітря досягне +20+24 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 30 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +16…+18

Рівне – +17…+19

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +20…+22

Київ – +21…+23



Погода 30 квітня у містах України / Зображення Укргідрометцентру