Прогноз погоди на 30 квітня: в одній частині України – грози і дощі, в іншій – сонце
Погода в Україні 30 квітня буде мінливою та різною. На Півдні та Сході буде сухо і сонячно, а на Заході – дощі з грозами і хмари.
Незважаючи на дощі і грози на Півночі і Заході, в Україні 30 квітня буде найтепліше серед країн Європи. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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У центральних областях температура повітря до +20+25 градусів, на південному узбережжі – холод: місцями +12+14 градусів. У західних областях похолодання до +16+19 градусів. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний.
У Києві завтра циклон, скоріше циклончик (карта 1), зумовить періодичні дощі, місцями грози. Температура повітря досягне +20+24 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 30 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +16…+18
Рівне – +17…+19
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +20…+22
Київ – +21…+23
Погода 30 квітня у містах України / Зображення Укргідрометцентру