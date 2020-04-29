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      Прогноз погоди на 30 квітня: в одній частині України – грози і дощі, в іншій – сонце

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      Погода 30 квітня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 30 квітня / unsplash.com

      Погода в Україні 30 квітня буде мінливою та різною. На Півдні та Сході буде сухо і сонячно, а на Заході – дощі з грозами і хмари.

      Незважаючи на дощі і грози на Півночі і Заході, в Україні 30 квітня буде найтепліше серед країн Європи. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      У центральних областях температура повітря до +20+25 градусів, на південному узбережжі – холод: місцями +12+14 градусів. У західних областях похолодання до +16+19 градусів. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний.

      У Києві завтра циклон, скоріше циклончик (карта 1), зумовить періодичні дощі, місцями грози. Температура повітря досягне +20+24 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 30 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +21…+23

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +20…+22

      Київ – +21…+23

      Погода 30 квітня
      Погода 30 квітня у містах України / Зображення Укргідрометцентру

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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