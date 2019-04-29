Прогноз погоды на 30 апреля: дожди и холодная воздушная масса накроет Украину
Погода 30 апреля в Украине будет в основном дождливой и местами возможны грозы. Правда, в некоторых регионах будут прояснения. Температура воздуха в основном будет колебаться от +13 – +15 градусов на западе до +20 – +22 на юге. Холоднее всего будет на Киевщине– +11 – +13 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, дожди и местами грозы ожидаются на Западе, Севере и Востоке Украины. Зато солнечно и сухо будет на значительной части южных и центральных областей, правда на Одесской и Винницкой области будут отмечаться влажные облака, а значит, есть вероятность дождя.
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Что касается температуры воздуха, то за холодную воздушную массу, которая охватит большинство регионов, днем 30-го апреля столбики термометров поднимутся до +9 – +13 градусов. К холодной погоде на севере и западе присоединится порывистый, временами до сильного, ветер. Однако на юге и местами в центральных областях температура воздуха составит +18 – +23 градуса.
В Киеве же вторник обещает быть влажным, ветреным и холодным – днем температура воздуха в столице будет колебаться вокруг +12 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 30 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +17...+19
Одесса – +15...+17
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +13...+15
Сумы - + 12... + 14
Полтава – +14...+16
Днепр – +18...+20
Запорожье +19...+21
Донецк – +17...+19
Луганск – +13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – +11...+13
Специалисты Украинского гидрометцентра также прогнозируют дожди 30 апреля в Украине, а в южной части – местами небольшие дожди и отдельные грозы. Ветер преимущественно будет северо-восточным, на юге – южным. Скорость его составит 7 – 12 метров в секунду. Температура днем поднимется до 11 – 16 градусов тепла, в центральных областях – до 19 градусов выше нуля, а в южной части составит +18 – +23 градуса.