16:51
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Прогноз погоды на 30 апреля: дожди и холодная воздушная масса накроет Украину

      13 Читати новину українською
      Погода 30 апреля 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 30 апреля / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода 30 апреля в Украине будет в основном дождливой и местами возможны грозы. Правда, в некоторых регионах будут прояснения. Температура воздуха в основном будет колебаться от +13 – +15 градусов на западе до +20 – +22 на юге. Холоднее всего будет на Киевщине– +11 – +13 градусов.

      По словам синоптика Натальи Диденко, дожди и местами грозы ожидаются на Западе, Севере и Востоке Украины. Зато солнечно и сухо будет на значительной части южных и центральных областей, правда на Одесской и Винницкой области будут отмечаться влажные облака, а значит, есть вероятность дождя.

      Читайте также: На Пасху в Карпатах выпал снег, а на Житомирщине – град: фото и видео

      Что касается температуры воздуха, то за холодную воздушную массу, которая охватит большинство регионов, днем 30-го апреля столбики термометров поднимутся до +9 – +13 градусов. К холодной погоде на севере и западе присоединится порывистый, временами до сильного, ветер. Однако на юге и местами в центральных областях температура воздуха составит +18 – +23 градуса.

      В Киеве же вторник обещает быть влажным, ветреным и холодным – днем температура воздуха в столице будет колебаться вокруг +12 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 30 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +13...+15

      Винница – +17...+19

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +20...+22

      Кропивницкий – +18...+20

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +13...+15

      Сумы - + 12... + 14

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +18...+20

      Запорожье +19...+21

      Донецк – +17...+19

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +12...+14

      Киев – +11...+13

       

       

      Специалисты Украинского гидрометцентра также прогнозируют дожди 30 апреля в Украине, а в южной части – местами небольшие дожди и отдельные грозы. Ветер преимущественно будет северо-восточным, на юге – южным. Скорость его составит 7 – 12 метров в секунду. Температура днем поднимется до 11 – 16 градусов тепла, в центральных областях – до 19 градусов выше нуля, а в южной части составит +18 – +23 градуса.

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 4 серия: опубликован трейлер эпизода
      сегодня
      3875
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      сегодня , 16:01 Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      СерпомПо 1507
      Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 1096
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      478
      ВСУ испытывают французские авиашлемы
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские авиашлемы
      Злой Одессит 1969
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3308
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Не бойтесь, приходите! – Порошенко пригласил Зеленского на еще одни дебаты
       14 апреля , 15:09
      Volkswagen Polo "на бляхах" - дешевле маршрутки
       2 сентября 2018 , 09:10
      Полиция начала штрафовать водителей за превышение скорости
       15 октября 2018 , 12:04
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук