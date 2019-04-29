Прогноз погоди на 30 квітня: дощі та холодне повітря накриють Україну

Погода 30 квітня в Україні буде здебільшого дощовою та подекуди є можливими грози. Щоправда, у деяких регіонах будуть прояснення. Температура повітря здебільшого коливатиметься від +13 – +15 градусів на заході до +20 – +22 на півдні. Найхолодніше буде на Київщині – +11 – +13 градусів.

За словами синоптика Наталки Діденко, дощі та подекуди грози очікуються на Заході, Півночі та Сході України. Натомість сонячно та сухо буде на значній частині південних і центральних областей, щоправда на Одещині та Вінниччині спостерігатимуться вологі хмари, відтак є ймовірність дощу.

Читайте також: На Великдень у Карпатах випав сніг, а на Житомирщині – град: фото та відео

Щодо температури повітря, то через холодну повітряну масу, що охопить більшість регіонів, вдень 30-го квітня стовпчики термометрів піднімуться до +9 – +13 градусів. До холодної погоди на півночі та заході приєднається поривчастий, часом до сильного, вітер. Проте на півдні та місцями у центральних областях температура повітря становитиме +18 – +23 градуси.

У Києві ж вівторок обіцяє бути вологим, вітряним і холодним – вдень температура повітря у столиці коливатиметься навколо +12 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 30 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +17…+19

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +14…+16

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +13…+15

Харків – +12…+14

Київ – +11…+13

Фахівці Українського гідрометцентру також прогнозують дощі 30 квітня в Україні, а у південній частині – місцями невеликі дощі та окремі грози. Вітер переважно буде північно-східним, на півдні – південним. Швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до 11 – 16 градусів тепла, в центральних областях – до 19 градусів вище нуля, а у південній частині становитиме +18 – +23 градуси.