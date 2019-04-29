Прогноз погоди на 30 квітня: дощі та холодне повітря накриють Україну
Погода 30 квітня в Україні буде здебільшого дощовою та подекуди є можливими грози. Щоправда, у деяких регіонах будуть прояснення. Температура повітря здебільшого коливатиметься від +13 – +15 градусів на заході до +20 – +22 на півдні. Найхолодніше буде на Київщині – +11 – +13 градусів.
За словами синоптика Наталки Діденко, дощі та подекуди грози очікуються на Заході, Півночі та Сході України. Натомість сонячно та сухо буде на значній частині південних і центральних областей, щоправда на Одещині та Вінниччині спостерігатимуться вологі хмари, відтак є ймовірність дощу.
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Щодо температури повітря, то через холодну повітряну масу, що охопить більшість регіонів, вдень 30-го квітня стовпчики термометрів піднімуться до +9 – +13 градусів. До холодної погоди на півночі та заході приєднається поривчастий, часом до сильного, вітер. Проте на півдні та місцями у центральних областях температура повітря становитиме +18 – +23 градуси.
У Києві ж вівторок обіцяє бути вологим, вітряним і холодним – вдень температура повітря у столиці коливатиметься навколо +12 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 30 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +17…+19
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +14…+16
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +13…+15
Харків – +12…+14
Київ – +11…+13
Фахівці Українського гідрометцентру також прогнозують дощі 30 квітня в Україні, а у південній частині – місцями невеликі дощі та окремі грози. Вітер переважно буде північно-східним, на півдні – південним. Швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура вдень підніметься до 11 – 16 градусів тепла, в центральних областях – до 19 градусів вище нуля, а у південній частині становитиме +18 – +23 градуси.