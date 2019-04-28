На Великдень у Карпатах випав сніг, а на Житомирщині – град: фото і відео
Напередодні Великодня погода у більшості областей України була майже літньою. А от 28 квітня погода значно зіпсувалась. Карпати припорошило снігом, а у Коростені, що у Житомирській області, випав град.
На горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, сніжно і вітряно. Температура повітря вище трьох градусів тепла не піднімалась.
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У мережу також виклали відео із Коростеня. Із запису відеореєстратора видно, що град був таким сильним та рясним, що автівки на трасі навіть зупинились перечекати негоду.
Град на Житомирщині на Великдень: відео
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