Прогноз погоды на 30 декабря: в Украину надвигаются сильные морозы

Погода в Украине в воскресенье, 30 декабря, будет влажной. Периодически будет падать дождь и снег. Средняя температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до нуля, а на северо-востоке в ночь на 30 декабря ударят морозы до 14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Какой будет погода в Украине в январе

На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине ночью ожидается от 10 до 14 градусов мороза, днем 30 декабря -4...-8 градусов.

В западных областях и на Юге Украины ночью будет от 3 мороза до 3 градусов тепла, а вот днем температура может достичь +5 градусов.

В Киеве 30 декабря снова сыро, периодически небольшой снег и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье 0...-2 градуса мороза,

– отметила эксперт.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -2...-4

Сумы – -4...-6

Полтава – -1...-3

Днепр – 0...-2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...-3

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 декабря