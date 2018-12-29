Прогноз погоды на 30 декабря: в Украину надвигаются сильные морозы
Погода в Украине в воскресенье, 30 декабря, будет влажной. Периодически будет падать дождь и снег. Средняя температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до нуля, а на северо-востоке в ночь на 30 декабря ударят морозы до 14 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: Какой будет погода в Украине в январе
На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине ночью ожидается от 10 до 14 градусов мороза, днем 30 декабря -4...-8 градусов.
В западных областях и на Юге Украины ночью будет от 3 мороза до 3 градусов тепла, а вот днем температура может достичь +5 градусов.
В Киеве 30 декабря снова сыро, периодически небольшой снег и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье 0...-2 градуса мороза,
– отметила эксперт.
Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -2...-4
Сумы – -4...-6
Полтава – -1...-3
Днепр – 0...-2
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...-3
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – -1...+1
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 декабря