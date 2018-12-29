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      Прогноз погоды на 30 декабря: в Украину надвигаются сильные морозы

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      Прогноз погоды в Украине на 30 декабря
      Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 30 декабря, будет влажной. Периодически будет падать дождь и снег. Средняя температура воздуха будет колебаться от -3 градусов до нуля, а на северо-востоке в ночь на 30 декабря ударят морозы до 14 градусов.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине ночью ожидается от 10 до 14 градусов мороза, днем 30 декабря -4...-8 градусов.

      В западных областях и на Юге Украины ночью будет от 3 мороза до 3 градусов тепла, а вот днем температура может достичь +5 градусов.

      В Киеве 30 декабря снова сыро, периодически небольшой снег и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье 0...-2 градуса мороза,
      – отметила эксперт.

      Прогноз погоды на воскресенье, 30 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +1...+3

      Винница – 0...+2

      Одесса – +1...+3

      Николаев – 0...+2

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +1...+3

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -4...-6

      Полтава – -1...-3

      Днепр – 0...-2

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -3...-5

      Киев – -1...+1


      Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 30 декабря

      Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины
      Источник: 24 канал
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