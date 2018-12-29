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      Прогноз погоди на 30 грудня: в Україну підкрадаються сильні морози

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      Прогноз погоди в Україні на 30 грудня
      Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні в неділю, 30 грудня, буде вологою. Періодично падатиме дощ і сніг. Середня температура повітря коливатиметься від -3 градусів до нуля, та на північному сході вночі проти 30 грудня вдарять морози до 14 градусів.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині вночі очікується від 10 до 14 градусів морозу, вдень 30 грудня -4...-8 градусів.

      У західних областях та на Півдні України вночі буде від 3 морозу до 3 градусів тепла, а от вдень температура може сягнути +5 градусів.

      У Києві 30 грудня знову вогко, періодичний невеликий сніг та мокрий сніг. Найближчої ночі в столиці -2...-4 градуси, вдень у неділю 0...-2 градуси морозу,
      – зазначила експертка. 

      Прогноз погоди на неділю, 30 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -4…-6

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -3…-5

      Харків – -3…-5

      Київ – -1…+1


      Прогноз погоди в Україні на 30 грудня

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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