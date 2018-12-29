Прогноз погоди на 30 грудня: в Україну підкрадаються сильні морози

Погода в Україні в неділю, 30 грудня, буде вологою. Періодично падатиме дощ і сніг. Середня температура повітря коливатиметься від -3 градусів до нуля, та на північному сході вночі проти 30 грудня вдарять морози до 14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині вночі очікується від 10 до 14 градусів морозу, вдень 30 грудня -4...-8 градусів.

У західних областях та на Півдні України вночі буде від 3 морозу до 3 градусів тепла, а от вдень температура може сягнути +5 градусів.

У Києві 30 грудня знову вогко, періодичний невеликий сніг та мокрий сніг. Найближчої ночі в столиці -2...-4 градуси, вдень у неділю 0...-2 градуси морозу,

– зазначила експертка.

Прогноз погоди на неділю, 30 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -2…-4

Суми – -4…-6

Полтава – -1…-3

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -3…-5

Харків – -3…-5

Київ – -1…+1



Прогноз погоди в Україні на 30 грудня