Прогноз погоди на 30 грудня: в Україну підкрадаються сильні морози
Погода в Україні в неділю, 30 грудня, буде вологою. Періодично падатиме дощ і сніг. Середня температура повітря коливатиметься від -3 градусів до нуля, та на північному сході вночі проти 30 грудня вдарять морози до 14 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині вночі очікується від 10 до 14 градусів морозу, вдень 30 грудня -4...-8 градусів.
У західних областях та на Півдні України вночі буде від 3 морозу до 3 градусів тепла, а от вдень температура може сягнути +5 градусів.
У Києві 30 грудня знову вогко, періодичний невеликий сніг та мокрий сніг. Найближчої ночі в столиці -2...-4 градуси, вдень у неділю 0...-2 градуси морозу,
– зазначила експертка.
Прогноз погоди на неділю, 30 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -2…-4
Суми – -4…-6
Полтава – -1…-3
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -3…-5
Харків – -3…-5
Київ – -1…+1
Прогноз погоди в Україні на 30 грудня