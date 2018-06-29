Прогноз погоды на 30 июня: на всей территории Украины пройдут дожди
Погода в Украине в субботу, 30 июня, будет дождливой. Циклон распространится на все регионы страны, при этом во всех областях, кроме западных, ожидаются грозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"На Западе, Севере, в Винницкой, вечером в Одесской области – ливни, грозы, местами сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории – Восток, большинство Центра и Юга (кроме Одесской области) – существенные ливни вряд ли", – говорится в сообщении синоптика .
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Диденко также отметила, что днем на Западе осадки ослабнут до небольших, но и существенно похолодает – до + 17 + 22 градусов.
В большинстве областей Украины в субботу ожидается + 21 + 27 градусов, на Востоке – + 27 + 33 градуса.
Погода в Киеве 30 июня будет тоже дождливой, с грозами, ветром и температурой воздуха + 23 + 26 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 30 июня, в городах Украины:
Ужгород – +20 ... + 22
Львов – +17 ... + 19
Ивано-Франковск – +17 ... + 19
Тернополь – +17 ... + 19
Черновцы – +17 ... + 19
Хмельницкий – +17 ... + 19
Луцк – +17 ... + 19
Ровно – +17 ... + 19
Житомир – +19 ... + 21
Винница – +19 ... + 21
Одесса – 25 ... + 27
Николаев – 25 ... + 27
Херсон – 28 ... + 30
Симферополь – +27 ... + 29
Кропивницкий – +23 ... + 25
Черкассы – +23 ... + 25
Чернигов – +22 ... + 24
Суммы – +24 ... + 26
Полтава – +26 ... + 28
Днепр – +27 ... + 29
Запорожье – 28 ... + 30
Донецк – +29 ... + 31
Луганск – +29 ... + 31
Харьков – +27 ... + 29
Киев – +21 ... + 23
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