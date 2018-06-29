Прогноз погоды на 30 июня: на всей территории Украины пройдут дожди

Погода в Украине в субботу, 30 июня, будет дождливой. Циклон распространится на все регионы страны, при этом во всех областях, кроме западных, ожидаются грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На Западе, Севере, в Винницкой, вечером в Одесской области – ливни, грозы, местами сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории – Восток, большинство Центра и Юга (кроме Одесской области) – существенные ливни вряд ли", – говорится в сообщении синоптика .

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Диденко также отметила, что днем ​​на Западе осадки ослабнут до небольших, но и существенно похолодает – до + 17 + 22 градусов.

В большинстве областей Украины в субботу ожидается + 21 + 27 градусов, на Востоке – + 27 + 33 градуса.

Погода в Киеве 30 июня будет тоже дождливой, с грозами, ветром и температурой воздуха + 23 + 26 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 30 июня, в городах Украины:

Ужгород – +20 ... + 22

Львов – +17 ... + 19

Ивано-Франковск – +17 ... + 19

Тернополь – +17 ... + 19

Черновцы – +17 ... + 19

Хмельницкий – +17 ... + 19

Луцк – +17 ... + 19

Ровно – +17 ... + 19

Житомир – +19 ... + 21

Винница – +19 ... + 21

Одесса – 25 ... + 27

Николаев – 25 ... + 27

Херсон – 28 ... + 30

Симферополь – +27 ... + 29

Кропивницкий – +23 ... + 25

Черкассы – +23 ... + 25

Чернигов – +22 ... + 24

Суммы – +24 ... + 26

Полтава – +26 ... + 28

Днепр – +27 ... + 29

Запорожье – 28 ... + 30

Донецк – +29 ... + 31

Луганск – +29 ... + 31

Харьков – +27 ... + 29

Киев – +21 ... + 23



Прогноз погоды Укргидрометцентра