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Прогноз погоди на 30 червня: на всій території України пройдуть дощі

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Прогноз погоди в Україні на 30 червня
Прогноз погоди в Україні на 30 червня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у суботу, 30 червня, буде дощовою. Циклон пошириться на всі регіони країни, при цьому у всіх областях, окрім західних, очікуються грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"На Заході, Півночі, на Вінниччині, ввечері на Одещині – зливи, грози, місцями сильні зливи, шквали, град. На решті території – Схід, більшість Центру та Південь (окрім Одещини) – суттєві зливи навряд", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Діденко також зазначила, що вдень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає – до +17+22 градусів.

У більшості областей України в суботу очікується +21+27 градусів, на Сході – +27+33 градуси.

Погода у Києві 30 червня буде теж дощовою, з грозами, вітром та температурою повітря +23+26 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 30 червня, у містах України:

Ужгород – +20...+22

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +19...+21

Вінниця – +19...+21

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +22...+24

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +27...+29

Київ – +21...+23

Прогноз погоди Україна субота 30 червня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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