Прогноз погоди на 30 червня: на всій території України пройдуть дощі
Погода в Україні у суботу, 30 червня, буде дощовою. Циклон пошириться на всі регіони країни, при цьому у всіх областях, окрім західних, очікуються грози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"На Заході, Півночі, на Вінниччині, ввечері на Одещині – зливи, грози, місцями сильні зливи, шквали, град. На решті території – Схід, більшість Центру та Південь (окрім Одещини) – суттєві зливи навряд", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Діденко також зазначила, що вдень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає – до +17+22 градусів.
У більшості областей України в суботу очікується +21+27 градусів, на Сході – +27+33 градуси.
Погода у Києві 30 червня буде теж дощовою, з грозами, вітром та температурою повітря +23+26 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 30 червня, у містах України:
Ужгород – +20...+22
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +19...+21
Вінниця – +19...+21
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +22...+24
Суми – +24...+26
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +27...+29
Київ – +21...+23
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