Прогноз погоды на 30 ноября: одевайтесь теплее, потому что будет очень холодно
Погода в пятницу, 30 ноября, в Украине будет холодной во всех областях. Осадков следует ожидать в Днепре, Кропивницком, Запорожье, Виннице, Николаеве, Херсоне, Одессе и в Крыму. Температура воздуха в среднем составит -5...-11 градусов.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Хотя осадков не будет, снег не собьет пыл арктической воздушной массы, поэтому и днем в приоритете толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с бомбонами, рукавицы-неперчатки, шарфик аж под глаза,
– отметила эксперт.
В Киеве погода будет сухой и морозной.
Прогноз погоды на пятницу, 30 ноября, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – -6...-8
Ивано-Франковск – -6...-8
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -8...-10
Хмельницкий – -5...-7
Луцк – -2...-4
Ровно – -3...-5
Житомир – -5...-7
Винница – -7...-9
Одесса – -2...-4
Николаев – -1...-3
Херсон – 0...-2
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -5...-7
Чернигов – -5...-7
Сумы – -3...-5
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -1...-3
Донецк – -4...-6
Луганск – -4...-6
Харьков – -5...-7
Киев – -5...-7
Прогноз погоды в городах Украины от Укргидрометцентра