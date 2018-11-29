Погода в пятницу, 30 ноября, в Украине будет холодной во всех областях. Осадков следует ожидать в Днепре, Кропивницком, Запорожье, Виннице, Николаеве, Херсоне, Одессе и в Крыму. Температура воздуха в среднем составит -5...-11 градусов.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Хотя осадков не будет, снег не собьет пыл арктической воздушной массы, поэтому и днем в приоритете толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с бомбонами, рукавицы-неперчатки, шарфик аж под глаза,

– отметила эксперт.

В Киеве погода будет сухой и морозной.

Прогноз погоды на пятницу, 30 ноября, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -6...-8

Ивано-Франковск – -6...-8

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -8...-10

Хмельницкий – -5...-7

Луцк – -2...-4

Ровно – -3...-5

Житомир – -5...-7

Винница – -7...-9

Одесса – -2...-4

Николаев – -1...-3

Херсон – 0...-2

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -5...-7

Чернигов – -5...-7

Сумы – -3...-5

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -1...-3

Донецк – -4...-6

Луганск – -4...-6

Харьков – -5...-7

Киев – -5...-7



Прогноз погоды в городах Украины от Укргидрометцентра