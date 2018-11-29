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      Прогноз погоды на 30 ноября: одевайтесь теплее, потому что будет очень холодно

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      Погода на 30 ноября в Украине
      Погода на 30 ноября в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в пятницу, 30 ноября, в Украине будет холодной во всех областях. Осадков следует ожидать в Днепре, Кропивницком, Запорожье, Виннице, Николаеве, Херсоне, Одессе и в Крыму. Температура воздуха в среднем составит -5...-11 градусов.

      Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Какой будет погода в декабре: прогноз синоптиков

      Хотя осадков не будет, снег не собьет пыл арктической воздушной массы, поэтому и днем в приоритете толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с бомбонами, рукавицы-неперчатки, шарфик аж под глаза,
      – отметила эксперт.

      В Киеве погода будет сухой и морозной.

      Прогноз погоды на пятницу, 30 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – -6...-8

      Ивано-Франковск – -6...-8

      Тернополь – -6...-8

      Черновцы – -8...-10

      Хмельницкий – -5...-7

      Луцк – -2...-4

      Ровно – -3...-5

      Житомир – -5...-7

      Винница – -7...-9

      Одесса – -2...-4

      Николаев – -1...-3

      Херсон – 0...-2

      Симферополь – -1...+1

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -5...-7

      Чернигов – -5...-7

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -4...-6

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – -1...-3

      Донецк – -4...-6

      Луганск – -4...-6

      Харьков – -5...-7

      Киев – -5...-7

      погода 30 листопада
      Прогноз погоды в городах Украины от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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