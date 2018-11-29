Погода у п'ятницю, 30 листопада, в Україні буде холодною у всіх областях. Опади слід очікувати в Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі, Вінниці, Миколаєві, Херсоні, Одесі та в Криму. Температура повітря у середньому становитиме -5 -11 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Якою буде погода в грудні: прогноз від синоптиків

Хоча опадів не буде, сніг не зіб‘є запалу арктичної повітряної маси, тому й вдень у пріоритеті товсті пуховики, лижні черевики, шапки з баламбонами, рукавиці-неперчатки, шалик аж під очі,

– зазначила експертка.

У Києві погода буде сухою та морозною.

Прогноз погоди на п’ятницю, 30 листопада, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -6…-8

Івано-Франківськ – -6…-8

Тернопіль – -6…-8

Чернівці – -8…-10

Хмельницький – -5…-7

Луцьк – -2…-4

Рівне – -3…-5

Житомир – -5…-7

Вінниця – -7…-9

Одеса – -2…-4

Миколаїв – -1…-3

Херсон – 0…-2

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -5…-7

Чернігів – -5…-7

Суми – -3…-5

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -4…-6

Луганськ – -4…-6

Харків – -5…-7

Київ – -5…-7



Прогноз погоди від Укргідрометцентру