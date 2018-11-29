17:44
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Прогноз погоди на 30 листопада: одягайтеся тепліше, бо буде дуже холодно

      557 Читать новость на русском
      Погода на 30 листопада в Україні
      Погода на 30 листопада в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода у п'ятницю, 30 листопада, в Україні буде холодною у всіх областях. Опади слід очікувати в Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі, Вінниці, Миколаєві, Херсоні, Одесі та в Криму. Температура повітря у середньому становитиме -5 -11 градусів.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Якою буде погода в грудні: прогноз від синоптиків

      Хоча опадів не буде, сніг не зіб‘є запалу арктичної повітряної маси, тому й вдень у пріоритеті товсті пуховики, лижні черевики, шапки з баламбонами, рукавиці-неперчатки, шалик аж під очі,
      – зазначила експертка.

      У Києві погода буде сухою та морозною. 

      Прогноз погоди на п’ятницю, 30 листопада, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -6…-8

      Івано-Франківськ – -6…-8

      Тернопіль – -6…-8

      Чернівці – -8…-10

      Хмельницький – -5…-7

      Луцьк – -2…-4

      Рівне – -3…-5

      Житомир – -5…-7

      Вінниця – -7…-9

      Одеса – -2…-4

      Миколаїв – -1…-3

      Херсон – 0…-2

      Сімферополь – -1…+1

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -5…-7

      Чернігів – -5…-7

      Суми – -3…-5

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – -1…-3

      Донецьк – -4…-6

      Луганськ – -4…-6

      Харків – -5…-7

      Київ – -5…-7

      погода 30 листопада
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сьогодні , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1030
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 1228
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 4824
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 1192
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 4393
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумок дня: "Мовний" закон - підписаний
       8 серпня 2012 , 19:49
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      "Страждаю, а не граю роль", – Неймар різко відповів на критику
       30 липня , 19:33
      Головні новини футболу 30 липня: Хльобас і Рябоконь – найкращі в 2-му турі УПЛ, Ярмоленко обрав номер у Вест Хемі
       31 липня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук