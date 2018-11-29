Прогноз погоди на 30 листопада: одягайтеся тепліше, бо буде дуже холодно
Погода у п'ятницю, 30 листопада, в Україні буде холодною у всіх областях. Опади слід очікувати в Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі, Вінниці, Миколаєві, Херсоні, Одесі та в Криму. Температура повітря у середньому становитиме -5 -11 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Хоча опадів не буде, сніг не зіб‘є запалу арктичної повітряної маси, тому й вдень у пріоритеті товсті пуховики, лижні черевики, шапки з баламбонами, рукавиці-неперчатки, шалик аж під очі,
– зазначила експертка.
У Києві погода буде сухою та морозною.
Прогноз погоди на п’ятницю, 30 листопада, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -6…-8
Івано-Франківськ – -6…-8
Тернопіль – -6…-8
Чернівці – -8…-10
Хмельницький – -5…-7
Луцьк – -2…-4
Рівне – -3…-5
Житомир – -5…-7
Вінниця – -7…-9
Одеса – -2…-4
Миколаїв – -1…-3
Херсон – 0…-2
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -5…-7
Чернігів – -5…-7
Суми – -3…-5
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -4…-6
Луганськ – -4…-6
Харків – -5…-7
Київ – -5…-7
Прогноз погоди від Укргідрометцентру