Прогноз погоды на 30 октября: холод станет существенней, ночь будет морозной

Погода в Украине в среду, 30 октября, будет существенно холоднее, чем в предыдущие дни. Ночью температура воздуха даже опустится ниже нуля. Осадки в течение дня маловероятны, однако и утро, и вечер будут сопровождать уже привычные туманы.

На Левобережье Украины будет довольно ветрено. Там северо-западный ветер может достигать сильных порывов. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

Читайте также: Императорский пингвин посетил украинских полярников в Антарктиде: невероятные фото

Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Холоднее всего – на Полтавщине и Черниговщине, максимум до +4...+6 градусов.

Внимание! На Киевщине, а также в ряде западных регионов ночью температура воздуха опустится до -1...-3 градусов.

В Киеве 30-го октября будет без осадков. Ночью 0...-2 градуса мороза, на окраинах до -3 градусов, днем +4...+7 градусов.

Прогноз погоды на среду, 30 октября, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница –+6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +5...+7

Полтава – +4...+6

Днепр – +7...+9

Запорожье – +9...+11

Донецк –+8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 30 октября от Укргидрометцентра