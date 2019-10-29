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      Прогноз погоды на 30 октября: холод станет существенней, ночь будет морозной

      25 Читати новину українською
      Погода 30 октября 2019 Украина – прогноз погоды на сегодня и на завтра
      Прогноз погоды на 30 октября / today.ua

      Погода в Украине в среду, 30 октября, будет существенно холоднее, чем в предыдущие дни. Ночью температура воздуха даже опустится ниже нуля. Осадки в течение дня маловероятны, однако и утро, и вечер будут сопровождать уже привычные туманы.

      На Левобережье Украины будет довольно ветрено. Там северо-западный ветер может достигать сильных порывов. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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      Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до +10...+12 градусов.

      Холоднее всего – на Полтавщине и Черниговщине, максимум до +4...+6 градусов.

      Внимание! На Киевщине, а также в ряде западных регионов ночью температура воздуха опустится до -1...-3 градусов.

      В Киеве 30-го октября будет без осадков. Ночью 0...-2 градуса мороза, на окраинах до -3 градусов, днем +4...+7 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 30 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +10...+12

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +5...+7

      Винница –+6...+8

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +9...+11

      Херсон – +10...+12

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +4...+6

      Сумы – +5...+7

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +7...+9

      Запорожье – +9...+11

      Донецк –+8...+10

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +5...+7

      Киев – +5...+7

      прогноз погоди погода на 30 жовтня
      Прогноз погоды на 30 октября от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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