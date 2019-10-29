Прогноз погоды на 30 октября: холод станет существенней, ночь будет морозной
Погода в Украине в среду, 30 октября, будет существенно холоднее, чем в предыдущие дни. Ночью температура воздуха даже опустится ниже нуля. Осадки в течение дня маловероятны, однако и утро, и вечер будут сопровождать уже привычные туманы.
На Левобережье Украины будет довольно ветрено. Там северо-западный ветер может достигать сильных порывов. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до +10...+12 градусов.
Холоднее всего – на Полтавщине и Черниговщине, максимум до +4...+6 градусов.
Внимание! На Киевщине, а также в ряде западных регионов ночью температура воздуха опустится до -1...-3 градусов.
В Киеве 30-го октября будет без осадков. Ночью 0...-2 градуса мороза, на окраинах до -3 градусов, днем +4...+7 градусов.
Прогноз погоды на среду, 30 октября, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница –+6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +10...+12
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +5...+7
Полтава – +4...+6
Днепр – +7...+9
Запорожье – +9...+11
Донецк –+8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +5...+7
Киев – +5...+7