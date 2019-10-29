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      Прогноз погоди на 30 жовтня: холод стане суттєвішим, ніч буде морозна

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      Погода 30 жовтня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 30 жовтня / today.ua

      Погода в Україні у середу, 30 жовтня, буде суттєво холоднішою, аніж попередніми днями. Вночі температура повітря навіть опуститься нижче нуля. Опади протягом дня – малоймовірні, проте і ранок, і вечір супроводжуватимуть вже звичні тумани.

      На Лівобережжі України буде доволі вітряно. Там північно-західний вітер може досягати сильних поривів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до +10…+12 градусів.

      Найхолодніше – на Полтавщині та Чернігівщині, максимум до +4…+6 градусів.

      Увага! На Київщині, а також у низці західних регіонів вночі температура повітря опуститься до -1…-3 градусів.

      У Києві 30-го жовтня буде без опадів. Вночі 0…-2 градуси морозу, на околицях до -3 градусів, вдень +4…+7 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 30 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +5…+7

      Вінниця –+6…+8

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +5…+7

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк –+8…+10

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +5…+7

      Київ – +5…+7

      прогноз погоди погода на 30 жовтня
      Прогноз погоди на 30 жовтня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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