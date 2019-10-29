Прогноз погоди на 30 жовтня: холод стане суттєвішим, ніч буде морозна

Погода в Україні у середу, 30 жовтня, буде суттєво холоднішою, аніж попередніми днями. Вночі температура повітря навіть опуститься нижче нуля. Опади протягом дня – малоймовірні, проте і ранок, і вечір супроводжуватимуть вже звичні тумани.

На Лівобережжі України буде доволі вітряно. Там північно-західний вітер може досягати сильних поривів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до +10…+12 градусів.

Найхолодніше – на Полтавщині та Чернігівщині, максимум до +4…+6 градусів.

Увага! На Київщині, а також у низці західних регіонів вночі температура повітря опуститься до -1…-3 градусів.

У Києві 30-го жовтня буде без опадів. Вночі 0…-2 градуси морозу, на околицях до -3 градусів, вдень +4…+7 градусів.

Прогноз погоди на середу, 30 жовтня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця –+6…+8

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +5…+7

Полтава – +4…+6

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк –+8…+10

Луганськ – +7…+9

Харків – +5…+7

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 30 жовтня від Укргідрометцентру