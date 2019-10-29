Прогноз погоди на 30 жовтня: холод стане суттєвішим, ніч буде морозна
Погода в Україні у середу, 30 жовтня, буде суттєво холоднішою, аніж попередніми днями. Вночі температура повітря навіть опуститься нижче нуля. Опади протягом дня – малоймовірні, проте і ранок, і вечір супроводжуватимуть вже звичні тумани.
На Лівобережжі України буде доволі вітряно. Там північно-західний вітер може досягати сильних поривів. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до +10…+12 градусів.
Найхолодніше – на Полтавщині та Чернігівщині, максимум до +4…+6 градусів.
Увага! На Київщині, а також у низці західних регіонів вночі температура повітря опуститься до -1…-3 градусів.
У Києві 30-го жовтня буде без опадів. Вночі 0…-2 градуси морозу, на околицях до -3 градусів, вдень +4…+7 градусів.
Прогноз погоди на середу, 30 жовтня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця –+6…+8
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +5…+7
Полтава – +4…+6
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк –+8…+10
Луганськ – +7…+9
Харків – +5…+7
Київ – +5…+7