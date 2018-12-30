Прогноз погоды на 31 декабря: снег увидят не все

Погода в Украине в понедельник, 31 декабря, будет теплой на Западе и холодной на Востоке. Следовательно, только восточному региону удастся увидеть снег на Новый год.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Средняя температура воздуха по Украине ночью составит -2...-4, днем – -1...+1. В общем – облачно, но без осадков. Разве что немного поснежит на Востоке, а на Западе будет падать снег с дождем.

Прогноз погоды на понедельник, 31 декабря, в городах Украины:

Ужгород – + 1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1 ...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -3...-5

Сумы – -5...-7

Полтава – -5...-7

Днепр – -4...-6

Запорожье – -2...-4

Донецк – -5...-7

Луганск – -5...-7

Харьков – -5...-7

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в Украине на 31 декабря