Прогноз погоды на 31 декабря: снег увидят не все
Погода в Украине в понедельник, 31 декабря, будет теплой на Западе и холодной на Востоке. Следовательно, только восточному региону удастся увидеть снег на Новый год.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
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Средняя температура воздуха по Украине ночью составит -2...-4, днем – -1...+1. В общем – облачно, но без осадков. Разве что немного поснежит на Востоке, а на Западе будет падать снег с дождем.
Прогноз погоды на понедельник, 31 декабря, в городах Украины:
Ужгород – + 1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1 ...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -3...-5
Сумы – -5...-7
Полтава – -5...-7
Днепр – -4...-6
Запорожье – -2...-4
Донецк – -5...-7
Луганск – -5...-7
Харьков – -5...-7
Киев – -1...+1
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря