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      Прогноз погоды на 31 декабря: снег увидят не все

      37 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 31 декабря
      Прогноз погоды в Украине на 31 декабря

      Погода в Украине в понедельник, 31 декабря, будет теплой на Западе и холодной на Востоке. Следовательно, только восточному региону удастся увидеть снег на Новый год.

      Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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      Средняя температура воздуха по Украине ночью составит -2...-4, днем – -1...+1. В общем – облачно, но без осадков. Разве что немного поснежит на Востоке, а на Западе будет падать снег с дождем.

      Прогноз погоды на понедельник, 31 декабря, в городах Украины:

      Ужгород + 1...+3

      Львов +1...+3

      Ивано-Франковск +1 ...+3

      Тернополь 0...+2

      Черновцы 0...+2

      Хмельницкий 0...+2

      Луцк +1...+3

      Ровно +1...+3

      Житомир 0...+2

      Винница 0...+2

      Одесса 0...+2

      Николаев 0...+2

      Херсон 0...+2

      Симферополь +1...+3

      Кропивницкий -1...+1

      Черкассы 0...+2

      Чернигов -3...-5

      Сумы -5...-7

      Полтава -5...-7

      Днепр -4...-6

      Запорожье  -2...-4

      Донецк -5...-7

      Луганск  -5...-7

      Харьков -5...-7

      Киев -1...+1


      Прогноз погоды в Украине на 31 декабря

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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