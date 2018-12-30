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      Прогноз погоди на 31 грудня: сніг побачать не всі

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      Прогноз погоди в Україні на 31 грудня
      Прогноз погоди в Україні на 31 грудня

      Погода в Україні в понеділок, 31 грудня, буде теплою на Заході і холодною на Сході. Відтак, тільки східному регіону пощастить побачити сніг на Новий рік.

      Про це повідомлять в Укргідрометцентрі

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      Середня температура повітря по Україні вночі складе -2...-4, вдень – -1...+1. Загалом – хмарно, але без опадів. Хіба трохи посніжить на Сході, а на Заході падатиме сніг з дощем. 

      Прогноз погоди на понеділок, 31 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -5…-7

      Полтава – -5…-7

      Дніпро – -4…-6

      Запоріжжя – -2…-4

      Донецьк – -5…-7

      Луганськ – -5…-7

      Харків – -5…-7

      Київ – -1…+1


      Прогноз погоди в Україні на 31 грудня

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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