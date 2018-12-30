Прогноз погоди на 31 грудня: сніг побачать не всі
Погода в Україні в понеділок, 31 грудня, буде теплою на Заході і холодною на Сході. Відтак, тільки східному регіону пощастить побачити сніг на Новий рік.
Про це повідомлять в Укргідрометцентрі.
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Середня температура повітря по Україні вночі складе -2...-4, вдень – -1...+1. Загалом – хмарно, але без опадів. Хіба трохи посніжить на Сході, а на Заході падатиме сніг з дощем.
Прогноз погоди на понеділок, 31 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -3…-5
Суми – -5…-7
Полтава – -5…-7
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -5…-7
Луганськ – -5…-7
Харків – -5…-7
Київ – -1…+1
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня