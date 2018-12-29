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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Якою буде погода в Карпатах на Новий рік

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      На Новий рік синоптики у Карпатах обіцяють сніг
      На Новий рік синоптики у Карпатах обіцяють сніг / Соцмережі

      У переддень Нового року, 30-го та 31 грудня, у Карпатах очікуються невеликі опади, натомість уже 3 січня слід очікувати сніг і посилення морозу.

      Відповідний прогноз оприлюднили в Івано-Франківському обласному Центрі з гідрометеорології, передає Укрінформ.

      Читайте також: Яка погода на нас чекає 31 грудня: прогноз

      "У Карпатах невеликі опади снігу очікуємо на вечір 30 та 31 грудня. Тоді температура повітря сягатиме 1-6 морозу, 3 січня слід очікувати посилення морозу та опадів по всій території Івано-Франківської області", – кажуть синоптики.

      До слова, як переконують фахівці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван 29 грудня спостерігається хмарність і туман, а видимість є обмеженою до 50 метрів.

      Додамо, що Піп Іван є одна з найвищих вершин українських Карпат: її висота становить 2020,5 метра.

      Нагадаємо, за інформацією Українського гідрометцентру, загалом у січні погода в Україні буде не надто морозяною – середня місячна температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, а у Криму – до +3 грдусів.

      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Новорічні свята Відпочинок
      Джерело: 24 Канал
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