Якою буде погода в Карпатах на Новий рік

У переддень Нового року, 30-го та 31 грудня, у Карпатах очікуються невеликі опади, натомість уже 3 січня слід очікувати сніг і посилення морозу.

Відповідний прогноз оприлюднили в Івано-Франківському обласному Центрі з гідрометеорології, передає Укрінформ.

Читайте також: Яка погода на нас чекає 31 грудня: прогноз

"У Карпатах невеликі опади снігу очікуємо на вечір 30 та 31 грудня. Тоді температура повітря сягатиме 1-6 морозу, 3 січня слід очікувати посилення морозу та опадів по всій території Івано-Франківської області", – кажуть синоптики.

До слова, як переконують фахівці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван 29 грудня спостерігається хмарність і туман, а видимість є обмеженою до 50 метрів.

Додамо, що Піп Іван є одна з найвищих вершин українських Карпат: її висота становить 2020,5 метра.

Нагадаємо, за інформацією Українського гідрометцентру, загалом у січні погода в Україні буде не надто морозяною – середня місячна температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, а у Криму – до +3 грдусів.