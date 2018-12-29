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      Какой будет погода в Карпатах на Новый год

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      На Новый год синоптики в Карпатах обещают снег
      На Новый год синоптики в Карпатах обещают снег / Соцсети

      В канун Нового года, 30 и 31 декабря, в Карпатах ожидаются небольшие осадки, зато уже 3 января следует ожидать снег и усиление мороза.

      Соответствующий прогноз обнародовали в Ивано-Франковском областном Центре по гидрометеорологии, передает Укринформ.

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      "В Карпатах небольшие осадки снега ожидаем на вечер 30 и 31 декабря. Тогда температура воздуха составит 1-6 мороза, 3 января следует ожидать усиления мороза и осадков по всей территории Ивано-Франковской области", – говорят синоптики.

      К слову, как убеждают специалисты Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван 29 декабря наблюдается облачность и туман, а видимость ограничена до 50 метров.

      Добавим, что Поп Иван – одна из высочайших вершин украинских Карпат: ее высота составляет 2020,5 метра.

      Напомним, по информации Украинского гидрометцентра, в январе погода в Украине будет не слишком морозной – средняя месячная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, а в Крыму – до +3 грдусов.

      Теги: Погода Новости Украины Новогодние праздники Снег в Украине Отдых
      Источник: 24 Канал
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