Прогноз погоды на 31 января: порывистый ветер и снег с дождем ворвутся в Украину
Погода в Украине в пятницу, 31 января, будет не слишком приветливой. Сильный порывистый ветер вместе со снегом будут делать непогоду на всем Правобережье. Температура воздуха кое-где снизится до +2...+4 градусов.
В общем температура воздуха в течение дня не превысит отметок в +1...+5 градусов, на юге – теплее, до +4...+9 градусов. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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К вечеру осадки дойдут до Одесской области, Кропивницкого с районами и в Черкасскую область,
– уточняет специалист.
Теплее в Крыму и на Херсонщине, до +5...+7 градусов.
Холоднее в Донецкой, Черкасской, Киевской и Винницкой областях – до +2...+4 градусов.
"В Киеве 31-го января ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов", – уточняет Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 31 января:
Ужгород – +3…+5
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +3…+5
Тернополь – +3…+5
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +3…+5
Луцк – +3…+5
Ровно – +4…+6
Житомир – +3…+5
Винница – +2…+4
Одесса – +4…+6
Николаев – +5…+7
Херсон – +5…+7
Симферополь – +5…+7
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +3…+5
Сумы – +2…+4
Полтава – +3…+5
Днепр – +3…+5
Запорожье – +4…+6
Донецк – +2…+4
Луганск – +3…+5
Харьков – +3…+5
Киев – +2…+4
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 31 января, от Укргидрометцентра