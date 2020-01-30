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      Прогноз погоды на 31 января: порывистый ветер и снег с дождем ворвутся в Украину

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      Прогноз погоды на 31 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в пятницу, 31 января, будет не слишком приветливой. Сильный порывистый ветер вместе со снегом будут делать непогоду на всем Правобережье. Температура воздуха кое-где снизится до +2...+4 градусов.

      В общем температура воздуха в течение дня не превысит отметок в +1...+5 градусов, на юге – теплее, до +4...+9 градусов. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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      К вечеру осадки дойдут до Одесской области, Кропивницкого с районами и в Черкасскую область,
      – уточняет специалист.

      Теплее в Крыму и на Херсонщине, до +5...+7 градусов.

      Холоднее в Донецкой, Черкасской, Киевской и Винницкой областях – до +2...+4 градусов.

      "В Киеве 31-го января ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов", – уточняет Диденко.

      Прогноз погоды на пятницу, 31 января:

      Ужгород – +3…+5

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +3…+5

      Тернополь – +3…+5

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +3…+5

      Луцк – +3…+5

      Ровно – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Винница – +2…+4

      Одесса – +4…+6

      Николаев – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Симферополь – +5…+7

      Кропивницкий – +3…+5

      Черкассы – +2…+4

      Чернигов – +3…+5

      Сумы – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Днепр – +3…+5

      Запорожье – +4…+6

      Донецк – +2…+4

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +3…+5

      Киев – +2…+4


      Прогноз погоды в Украине на пятницу, 31 января, от Укргидрометцентра

      Снег и метели накроют Украину 30 – 31 января: выпадет до 30 сантиметров снега
      сегодня
      12020
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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