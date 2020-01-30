Прогноз погоды на 31 января: порывистый ветер и снег с дождем ворвутся в Украину

Погода в Украине в пятницу, 31 января, будет не слишком приветливой. Сильный порывистый ветер вместе со снегом будут делать непогоду на всем Правобережье. Температура воздуха кое-где снизится до +2...+4 градусов.

В общем температура воздуха в течение дня не превысит отметок в +1...+5 градусов, на юге – теплее, до +4...+9 градусов. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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К вечеру осадки дойдут до Одесской области, Кропивницкого с районами и в Черкасскую область,

– уточняет специалист.

Теплее в Крыму и на Херсонщине, до +5...+7 градусов.

Холоднее в Донецкой, Черкасской, Киевской и Винницкой областях – до +2...+4 градусов.

"В Киеве 31-го января ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов", – уточняет Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 31 января:

Ужгород – +3…+5

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +3…+5

Тернополь – +3…+5

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +3…+5

Луцк – +3…+5

Ровно – +4…+6

Житомир – +3…+5

Винница – +2…+4

Одесса – +4…+6

Николаев – +5…+7

Херсон – +5…+7

Симферополь – +5…+7

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +3…+5

Сумы – +2…+4

Полтава – +3…+5

Днепр – +3…+5

Запорожье – +4…+6

Донецк – +2…+4

Луганск – +3…+5

Харьков – +3…+5

Киев – +2…+4



Прогноз погоды в Украине на пятницу, 31 января, от Укргидрометцентра